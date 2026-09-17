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Kosova

Qytetarët sërish mblidhen para EULEX-it, gjuajnë me gurë e mjete piroteknike

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Qytetarët që nga sheshi “Skënderbeu” u shpërndanë, kanë shkuar përpara objektit të EULEX-it.

Ata kanë gjuajtur me gurë e gjësende objektin e EULEX-it, ndërsa forca policore janë prezentë aty. Tek objekti kanë hedhur edhe mjete piroteknike, nga çka çatia e objektit në një pjesë shumë të vogël ka marrë flakë.

Protestuesit gjatë ditës nga sheshi në këmbë kishin shkuar tek objekti i EULEX-it, të cilin e kishin gjuajtur me gurë, e më pas ishin kthyer sërish në shesh.

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