Radio Tirana, 88 vjet nga nisja e transmetimeve të para
– Radio Tirana shënon sot 88-vjetorin e themelimit, një ngjarje që shënoi fillimin e historisë së transmetimeve radiofonike në Shqipëri dhe një etapë të rëndësishme në zhvillimin e medias shqiptare.
Më 28 nëntor 1938, në përvjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, Radio Tirana nisi zyrtarisht transmetimet, duke hapur një kapitull të ri në komunikimin publik, informimin dhe përhapjen e kulturës shqiptare.
Përgjatë gati nëntë dekadave, Radio Tirana ka qenë dëshmitare e transformimeve të mëdha politike, shoqërore dhe kulturore të vendit, duke pasqyruar ngjarjet që kanë shënuar historinë moderne të Shqipërisë.
Përmes emisioneve informative, kulturore, artistike dhe edukative, ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e gjuhës shqipe, letërsisë, muzikës dhe trashëgimisë kulturore kombëtare.
Historia e Radio Tiranës pasqyron edhe ndryshimet e sistemeve politike në vend, nga periudha e monarkisë dhe vitet e Luftës së Dytë Botërore, te dekadat e kontrollit ideologjik gjatë regjimit komunist dhe transformimi në një transmetues publik pas viteve ’90.
Arkivi i saj zanor përbën një pasuri të veçantë dokumentare, ku ruhen regjistrime historike, interpretime artistike, intervista dhe zëra të personaliteteve të jetës publike e kulturore shqiptare.
Sot, pjesë e Radio Televizionit Shqiptar, Radio Tirana ushtron veprimtarinë e saj në një peizazh mediatik të transformuar nga teknologjia dhe platformat digjitale.
Pas 88 vjetësh, Radio Tirana mbetet një nga institucionet më jetëgjata të medias shqiptare dhe një pjesë e rëndësishme e kujtesës kolektive të vendit.
Foto nga Arkivi i Agjencisë Telegrafike Shqiptare (ATSH)
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.