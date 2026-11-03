Radovaniq: Karburanti në Mal të Zi më i shtrenjtë se në 12 shtete të BE-së, qeveria heq dorë nga përgjegjësia, por jo nga të ardhurat
Deputeti i Lëvizjes Qytetare URA, Mileta Radovaniq, thotë se benzina në Mal të Zi është më e shtrenjtë se në 12 shtete anëtare të BE-së, ndërsa dizeli se në nëntë, dhe propozon ulje të përkohshme të akcizave dhe TVSH-së për karburantet.
Benzina në Mal të Zi është më e shtrenjtë se në 12 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, ndërsa dizeli se në nëntë prej tyre, ka deklaruar deputeti i Lëvizjes Qytetare URA, Mileta Radovaniq, siç njofton portali Primorski, duke përcjellë deklaratën e tij. Sipas të dhënave të publikuara në fund të tetorit, për shembull, një litër dizel në Maltë kushton 77 cent më pak se në Mal të Zi.
Radovaniq thotë se qeveria ende nuk ka dalë me masa dhe nuk ka një politikë të qartë e afatgjatë për mbrojtjen e standardit të jetesës së qytetarëve, por vendos nga java në javë, pa rregulla të parashikueshme, gjë që, sipas tij, e tregojnë sërish çmimet e larta të karburantit. Ai shton, siç përcjell Primorski, se ndërsa çmimet e karburantit ishin relativisht të favorshme, qeveria dhe shumica parlamentare u mburrën për muaj me radhë se kjo ishte rezultat i politikës së tyre të suksesshme, ndërsa sot sillen sikur politika shtetërore nuk ka asnjë lidhje me çmimet e larta: nuk mund të merren meritat kur çmimet bien dhe përgjegjësia t’i kalohet tregut ndërkombëtar kur ato rriten.
Deputeti i URA-s vë në dukje, sipas raportimit të Primorskit, se qytetarët çdo të hënë presin deri në orët e vona të mbrëmjes informacionin për çmimet që do të vlejnë që nga mesnata, gjë që, sipas tij, tregon më së miri qëndrimin joserioz të qeverisë ndaj një çështjeje që prek drejtpërdrejt buxhetet familjare dhe veprimtarinë e bizneseve. Qytetarët dhe bizneset, thotë ai, nuk mund t’i planifikojnë shpenzimet nëse çdo javë presin një vendim të ri të qeverisë, ndaj në vend të improvizimit nevojitet një politikë e qartë, e përgjegjshme dhe e parashikueshme. Veçanërisht problematik, sipas tij, është ndryshimi i shpeshtë i vendimeve për uljen e akcizës për dizelin: vetëm brenda një muaji e gjysmë, qeveria i ka ndryshuar disa herë përqindjet e uljes, në vend që të vendosë një mekanizëm të qëndrueshëm për reagim ndaj çrregullimeve në treg.
Sipas Radovaniqit, shteti i ka instrumentet për ta zbutur goditjen e çmimeve të larta të karburantit mbi qytetarët, por nuk i përdor ato plotësisht. Nëse çmimet janë shumë të larta, qeveria duhet të jetë e gatshme të heqë dorë nga një pjesë e të ardhurave të saj nga taksat dhe akcizat, në mënyrë që qytetarëve t’u mbeten më shumë para, sepse standardi i jetesës nuk mund të mbrohet vetëm deklarativisht, duke këmbëngulur njëkohësisht në mbushjen e arkës së shtetit. URA, siç njofton Primorski, propozon ulje të përkohshme të akcizave dhe të TVSH-së për karburantet, për sa kohë që zgjasin çmimet e larta dhe çrregullimet në treg, me rregulla të përcaktuara paraprakisht, të cilat do të përcaktonin qartë se kur dhe në çfarë mënyre ndërhyn shteti.
Radovaniq thekson në fund se çdo rritje e çmimit të karburantit pasqyrohet në kostot e transportit, të prodhimit dhe të shërbimeve e, në fund të fundit, edhe në çmimet e shumë produkteve që qytetarët i blejnë çdo ditë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.