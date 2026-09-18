Rama mbledh ministrat dhe drejtuesit politikë te “Vila e Kuqe”, nesër udhëton drejt SHBA-ve
Kryeministri Edi Rama këtë të premte do të zhvillojë një mbledhje me ministrat e kabinetit qeveritar dhe drejtuesit politikë të qarqeve në ambientet e “Vilës së Kuqe”. Takimi mësohet se do të nisë në orë 09:00.
Ky takim javor zhvillohet në kuadër të përmbushjes së objektivave dhe koordinimit të punëve për nismat “Prania Besnike” dhe “Pasqyrë Albania”.
Ndërkohë, vetëm një ditë pas këtij takimi, kreu i qeverisë pritet të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një vizitë zyrtare.
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