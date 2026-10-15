Rama për Reuters: Nuk do të jap dorëheqjen për shkak të protestave, qeveritë ndryshohen përmes zgjedhjeve
Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nuk do të japë dorëheqjen për shkak të protestave të dhunshme që kanë përfshirë vendin prej tre ditësh. Në një intervistë për Reuters, Rama theksoi se qeveritë ndryshohen përmes zgjedhjeve demokratike dhe jo përmes revolucionit.
Studentët kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit, por Rama e ka përjashtuar këtë mundësi.
“Sa i përket thirrjeve për dorëheqjen time, qeveritë ndryshohen përmes zgjedhjeve demokratike. Ne patëm zgjedhje vitin e kaluar, jo një revolucion”, tha Rama.
Rama u shpreh se është i gatshëm të dëgjojë shqetësimet e qytetarëve dhe të diskutojë çështjet që lidhen me kostot në rritje të arsimit, por bëri dallim mes kërkesave të studentëve dhe akteve të dhunës gjatë protestave.
“Përgjegjësia ime është të dëgjoj, të adresoj shqetësimet legjitime dhe ta ndihmoj Shqipërinë të ecë përpara”, tha Rama, duke shtuar se dorëheqja do të ishte, sipas tij, tradhti ndaj shqiptarëve që i kanë dhënë mandat për të përfunduar negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Rama dënoi gjithashtu sulmet ndaj institucioneve shtetërore dhe dëmtimin e pronës publike.
“Sulmi ndaj institucioneve, shkatërrimi i pronës publike dhe kërcënimi i sigurisë publike nuk kanë të bëjnë fare me kërkesat legjitime të studentëve”, tha ai.
Duke komentuar procesin e integrimit evropian, Rama deklaroi se lufta kundër korrupsionit mbetet një çështje thelbësore dhe pretendoi se Shqipëria po përballet me këtë fenomen më shumë se në çdo periudhë të mëparshme.
“Korrupsioni duhet të përballet dhe, siç e ka riafirmuar vetë BE-ja së fundmi, Shqipëria po e përballon atë si kurrë më parë”, tha ai.
Rama ngriti gjithashtu mundësinë që disa forca, brenda dhe jashtë vendit, të mos dëshirojnë suksesin e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, pa paraqitur në deklaratën e cituar prova konkrete për këtë pretendim.
“Ndoshta disa forca, brenda dhe jashtë vendit, nuk duan që Shqipëria të ketë sukses si një pararendëse për anëtarësim në BE. Por unë nuk do të lejoj që dhuna të prishë të ardhmen evropiane të Shqipërisë”, theksoi Rama.
Protestat e studentëve kanë sjellë përplasje në kryeqytet, dëmtime të pronës publike dhe private, si dhe përdorimin e topave të ujit dhe gazit lotësjellës nga policia për shpërndarjen e protestuesve. Për shkak të situatës së tensionuar, Kuvendi anuloi seancën plenare të parashikuar për sot.
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