Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $65,080 ▼ -4.82% ETH $1,826 ▼ -4.99% XRP $0.9687 ▼ -4.89% SOL $73.3300 ▼ -7.69%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Diskutimet në Asamblenë e PS/ Rama kërkoi përjashtimin e Spiropalit nga PS, Braçe dhe Majko: Nuk duhen masa ekstreme! SHBA – Mrekulli në Misisipi, shpëtohen 130 pasagjerë pas përplasjes së anijes turistike me cisternën Zgjedhjet lokale 2027, PS do të përzgjedhë kandidatët për këshillat bashkiakë me një platformë si ‘Deputeti që duam’ Kosova me dominim total ndaj Izraelit pas pjesës së parë, mungon vetëm goli ​Procesi ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Limaj: Dyshime të forta për integritetin e trupit gjykues dhe ndërhyrje politike nga EULEX-i
Menu
Politika

‘Rama, shah-mat me Ballukun’, Bardhi pas Asamblesë së PS: e ka mbrojtur me kartona në Parlament, është peng i saj

Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi, tha pas Asamblesë së PS se kryeministri Rama e mbron zv.kryeministren Balluku me vota në Parlament dhe nuk mund t'i lajë duart nga përgjegjësia.

· 2 min lexim
Gazment Bardhi

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, foli për gazetarët pas Asamblesë së Partisë Socialiste të shtunën, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas tij, kryeministri Edi Rama është “shah-mat” për çështjen e zëvendëskryeministres Belinda Balluku dhe nuk mund t’i lajë duart nga përgjegjësia, pavarësisht përpjekjeve për t’u distancuar prej saj.

Bardhi tha, siç njofton Shqiptarja.com, se Rama e ka mbrojtur Ballukun me kartona në Parlament, duke kujtuar votën në Kuvend kundër kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të saj, dhe se ai është peng i saj. Sipas Bardhit, Rama e mbrojti atë me vota, jo me fjalë, dhe e provoi këtë me votimin parlamentar.

Ai e cilësoi Asamblenë e PS-së vetëm si fasadë dhe shfaqje që nuk sjell asgjë të re për shqiptarët, siç raporton Shqiptarja.com, si dhe si një përpjekje të dëshpëruar të Ramës për t’u distancuar nga Balluku. Bardhi tha se Rama është peng i Ballukut dhe i korrupsionit të qeverisë së tij.

Sipas Bardhit, dosja e Ballukut është dosja më e rëndë e korrupsionit në historinë e vendit dhe SPAK-u ka dorëzuar dy kërkesa për arrestimin e zëvendëskryeministres, siç njofton Shqiptarja.com.

Ai tha se opozita do t’i mbajë përgjegjës, si të pandehur, ata që sipas tij “e hëngrën paratë e shqiptarëve së bashku dhe tani kanë filluar të hanë njëri-tjetrin”, për korrupsionin në sektorin e energjisë elektrike.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu