‘Rama, shah-mat me Ballukun’, Bardhi pas Asamblesë së PS: e ka mbrojtur me kartona në Parlament, është peng i saj
Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi, tha pas Asamblesë së PS se kryeministri Rama e mbron zv.kryeministren Balluku me vota në Parlament dhe nuk mund t'i lajë duart nga përgjegjësia.
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, foli për gazetarët pas Asamblesë së Partisë Socialiste të shtunën, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas tij, kryeministri Edi Rama është “shah-mat” për çështjen e zëvendëskryeministres Belinda Balluku dhe nuk mund t’i lajë duart nga përgjegjësia, pavarësisht përpjekjeve për t’u distancuar prej saj.
Bardhi tha, siç njofton Shqiptarja.com, se Rama e ka mbrojtur Ballukun me kartona në Parlament, duke kujtuar votën në Kuvend kundër kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të saj, dhe se ai është peng i saj. Sipas Bardhit, Rama e mbrojti atë me vota, jo me fjalë, dhe e provoi këtë me votimin parlamentar.
Ai e cilësoi Asamblenë e PS-së vetëm si fasadë dhe shfaqje që nuk sjell asgjë të re për shqiptarët, siç raporton Shqiptarja.com, si dhe si një përpjekje të dëshpëruar të Ramës për t’u distancuar nga Balluku. Bardhi tha se Rama është peng i Ballukut dhe i korrupsionit të qeverisë së tij.
Sipas Bardhit, dosja e Ballukut është dosja më e rëndë e korrupsionit në historinë e vendit dhe SPAK-u ka dorëzuar dy kërkesa për arrestimin e zëvendëskryeministres, siç njofton Shqiptarja.com.
Ai tha se opozita do t’i mbajë përgjegjës, si të pandehur, ata që sipas tij “e hëngrën paratë e shqiptarëve së bashku dhe tani kanë filluar të hanë njëri-tjetrin”, për korrupsionin në sektorin e energjisë elektrike.
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