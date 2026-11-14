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Futbolli ne Kosove

Franco Foda: Pres vetëm fitore ndaj Izraelit

Përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda, ka thënë në një intervistë pak para ndeshjes ndaj Izraelit se objektivi i vetëm i Dardanëve është fitorja dhe pikët e plota.

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Franco Foda: Pres vetëm fitore ndaj Izraelit

Përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda, ka bërë të qartë se objektivi i vetëm i Dardanëve në ndeshjen ndaj Izraelit është fitorja, siç njofton Telegrafi. Në një intervistë të dhënë për “Klan Kosova” pak para sfidës, trajneri theksoi se ekipi i tij synon pikët e plota dhe asgjë më pak.

Sipas Fodës, përgatitjet për këtë përballje kanë qenë në nivelin më të lartë. “Përgatitjet kanë qenë maksimale. Të shohim se gjatë lojës se si do t’i zbatojmë ato që i kemi përgatitur këto ditë”, u shpreh ai.

Trajneri kujtoi se në ndeshjen e parë ndaj Izraelit, të luajtur në Debrecen, kishte disa ndryshime në formacion, por këtë herë situata është ndryshe: Kosova luan në Prishtinë, në shtëpinë e saj. Edhe sot priten ndryshime, këtë herë për shkak të lëndimeve, megjithatë Foda pret një paraqitje tjetër nga skuadra e tij.

Ai shprehu besim të plotë te të gjithë lojtarët e grumbulluar dhe tha se pret që puna e bërë gjatë ditëve të fundit të dëshmohet në fushë.

Foda nuk i fshehu mungesat me të cilat përballet Kosova. “Natyrisht kemi mungesën e Dellovës dhe Hajdarit. Lindrit Kamberi do të debutojë dhe i besoj secilit lojtar. Definitivisht pres fitore”, deklaroi përzgjedhësi.

Sa i përket planit të lojës, ai tha se Kosova ka idetë e saj dhe do të provojë që nga fillimi të luajë me presion ndaj kundërshtarit. Megjithatë, shtoi se duhet llogaritur edhe fakti që Izraeli ka një ekip të mirë, me idetë e veta, ndërsa shprehu shpresën se në fund do të jetë Kosova ajo që do të dalë fituese.

Ndeshja Kosovë – Izrael nis nga ora 15:00 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

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