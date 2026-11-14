Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $65,174 ▼ -4.81% ETH $1,830 ▼ -4.92% XRP $0.9689 ▼ -4.9% SOL $73.3800 ▼ -7.65%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Diskutimet në Asamblenë e PS/ Rama kërkoi përjashtimin e Spiropalit nga PS, Braçe dhe Majko: Nuk duhen masa ekstreme! SHBA – Mrekulli në Misisipi, shpëtohen 130 pasagjerë pas përplasjes së anijes turistike me cisternën Zgjedhjet lokale 2027, PS do të përzgjedhë kandidatët për këshillat bashkiakë me një platformë si ‘Deputeti që duam’ Kosova me dominim total ndaj Izraelit pas pjesës së parë, mungon vetëm goli ​Procesi ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Limaj: Dyshime të forta për integritetin e trupit gjykues dhe ndërhyrje politike nga EULEX-i
Menu
Futbolli ne Kosove

Formacionet zyrtare Kosovë – Izrael, një nga prurjet e reja debuton si titullar

Kosova dhe Izraeli kanë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen e Ligës së Kombeve në "Fadil Vokrri" — kapiteni i Zurichut, Lindrit Kamberi, debuton si titullar, ndërsa në portë befason Amir Shaipi në vend të Aro Muricit.

· 2 min lexim
Formacionet zyrtare Kosovë – Izrael, një nga prurjet e reja debuton si titullar

Kosova dhe Izraeli kanë publikuar formacionet zyrtare për përballjen e sotme në Ligën e Kombeve, siç njofton Telegrafi, dhe lajmi i madh vjen nga Dardanët: kapiteni i Zurichut, Lindrit Kamberi, debuton si titullar, ndërsa në portë befason Amir Shaipi.

Ndeshja e xhiros së pestë luhet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, duke nisur nga ora 15:00, dhe për Kosovën ka peshë të madhe. Dardanëve u duhen patjetër tri pikët për ta siguruar vendin e dytë në Ligën B, ndaj përzgjedhësi Franco Foda nuk ka dashur të eksperimentojë shumë.

Tekniku gjerman i ka qëndruar besnik skemës së tij të zakonshme, por është detyruar të bëjë ndryshime të detyruara në prapavijë. Mungesat e Albian Hajdarit dhe Lumbardh Dellovës i kanë hapur rrugën Kamberit, i cili merr për herë të parë besimin që nga minuta e parë me fanellën e Kosovës.

Befasia më e madhe, megjithatë, është në portë. Amir Shaipi starton nga minuta e parë në vend të Aro Muricit, një zgjedhje që pritet të diskutohet gjatë para dhe pas ndeshjes.

Në mesfushë, Veldin Hoxha duket se e ka fituar garën me Elvis Rexhbeçajn për një vend pranë Leon Avdullahut. Sulmi, ndërkaq, mbetet i pandryshuar: Edon Zhegrova dhe Milot Rashica do t’i shërbejnë Vedat Muriqit në majë të sulmit.

Formacioni i Kosovës: Shaipi; Kamberi, Hajrizi, Krasniqi; Gallapeni, Hoxha, Avdullahu, Vojvoda; Zhegrova, Rashica, Muriqi.

Formacioni i Izraelit: Da. Peretz; Dasa, Shlomo, Yehosha, Nachmias, Stoinov; Abada, Do. Peretz, Azoulay, Gloukh; Tociomiti.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu