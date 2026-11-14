Formacionet zyrtare Kosovë – Izrael, një nga prurjet e reja debuton si titullar
Kosova dhe Izraeli kanë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen e Ligës së Kombeve në "Fadil Vokrri" — kapiteni i Zurichut, Lindrit Kamberi, debuton si titullar, ndërsa në portë befason Amir Shaipi në vend të Aro Muricit.
Kosova dhe Izraeli kanë publikuar formacionet zyrtare për përballjen e sotme në Ligën e Kombeve, siç njofton Telegrafi, dhe lajmi i madh vjen nga Dardanët: kapiteni i Zurichut, Lindrit Kamberi, debuton si titullar, ndërsa në portë befason Amir Shaipi.
Ndeshja e xhiros së pestë luhet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, duke nisur nga ora 15:00, dhe për Kosovën ka peshë të madhe. Dardanëve u duhen patjetër tri pikët për ta siguruar vendin e dytë në Ligën B, ndaj përzgjedhësi Franco Foda nuk ka dashur të eksperimentojë shumë.
Tekniku gjerman i ka qëndruar besnik skemës së tij të zakonshme, por është detyruar të bëjë ndryshime të detyruara në prapavijë. Mungesat e Albian Hajdarit dhe Lumbardh Dellovës i kanë hapur rrugën Kamberit, i cili merr për herë të parë besimin që nga minuta e parë me fanellën e Kosovës.
Befasia më e madhe, megjithatë, është në portë. Amir Shaipi starton nga minuta e parë në vend të Aro Muricit, një zgjedhje që pritet të diskutohet gjatë para dhe pas ndeshjes.
Në mesfushë, Veldin Hoxha duket se e ka fituar garën me Elvis Rexhbeçajn për një vend pranë Leon Avdullahut. Sulmi, ndërkaq, mbetet i pandryshuar: Edon Zhegrova dhe Milot Rashica do t’i shërbejnë Vedat Muriqit në majë të sulmit.
Formacioni i Kosovës: Shaipi; Kamberi, Hajrizi, Krasniqi; Gallapeni, Hoxha, Avdullahu, Vojvoda; Zhegrova, Rashica, Muriqi.
Formacioni i Izraelit: Da. Peretz; Dasa, Shlomo, Yehosha, Nachmias, Stoinov; Abada, Do. Peretz, Azoulay, Gloukh; Tociomiti.
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