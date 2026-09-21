Rama viziton kompaninë e biznesmenit shqiptaro amerikan në Michigan: Histori suksesi e shtrirë edhe në Shqipëri!
Kryeministri Edi Rama, gjatë vizitës në Miçigan, SHBA, është ndalur në “Universal Transport”, sipërmarrjen e suksesshme të Adriatik Sheko, i cili ka ndërtuar një histori suksesi në industrinë e transportit në SHBA, duke e shtrirë këtë histori edhe në Shqipëri
“Miçigan, SHBA – Në “Universal Transport”, sipërmarrjen e suksesshme të Adriatik Sheko, i cili ka ndërtuar një histori suksesi në industrinë e transportit në SHBA, duke e shtrirë këtë histori edhe në Shqipëri”, shkruan Rama në një postim të tij sot (21 shtator) në rrjetin social Facebook.
Rama e nisi vizitën e tij disaditore në SHBA me një takim me komunitetin shqiptar në Miçigan.
Kryeministri Rama ndodhet në një vizitë zyrtare disaditore në SHBA, ku Rama do të marrë pjesë në punimet e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York.
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