Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, mori pjesë si folës në Samitin Botëror të Klimës COP31 në Antalya
UBT, një nga institucionet kryesore të arsimit të lartë në Kosovë, u përfaqësua në nivel ndërkombëtar në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (COP31), të organizuar në Antalya të Turqisë. Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, mori pjesë si folës në një panel ndërkombëtar të nivelit të lartë, ku u diskutua roli i universiteteve në përballjen me sfidat globale të ndryshimeve klimatike.
Më 18 nëntor 2026, në kuadër të COP31, në Zonën Blu (Blue Zone) në Antalya, u organizua paneli ndërkombëtar me temën: “From Universities to a Global Climate Alliance: Shared Vision and Action for Green Transition” (Nga universitetet drejt një aleance globale për klimën: Vizioni dhe veprimi i përbashkët për transformimin e gjelbër).
Paneli u zhvillua nën moderimin e Rektorit të Universitetit Çanakkale Onsekiz Mart dhe Kryetarit të Këshillit Ndëruniversitar të Turqisë, Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, me pjesëmarrjen e përfaqësuesit të Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TİKA) dhe rektorëve të universiteteve nga vende të ndryshme.
Vizioni i UBT-së për kampuset inteligjente dhe qytetet rezistente ndaj ndryshimeve klimatike u prezantua në COP31
Në kuadër të panelit, Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, realizoi prezantimin me temën: “From Smart Campuses to Climate-Resilient Cities: The 5S Approach to University Living Labs” (Nga kampuset inteligjente drejt qyteteve rezistente ndaj ndryshimeve klimatike: Qasja 5S për laboratorët e gjallë universitarë).
Prezantimi trajtoi vizionin e UBT-së për zhvillimin e kampuseve inteligjente dhe transformimin e tyre në modele të qëndrueshme, të cilat mund të kontribuojnë në krijimin e qyteteve më rezistente ndaj ndryshimeve klimatike.
Në kuadër të konceptit: “UBT Smart City: Integrating Education, Research, Emerging Technologies and Climate Action” (UBT Smart City: Integrimi i arsimit, kërkimit shkencor, teknologjive të reja dhe veprimit klimatik), u theksua rëndësia e ndërthurjes së arsimit, kërkimit shkencor, inovacionit teknologjik dhe veprimeve konkrete klimatike në një model të integruar të zhvillimit të qëndrueshëm.
Qasja UBT Smart City mbështetet në konceptin se kampuset universitare nuk duhet të shërbejnë vetëm si qendra të arsimit dhe kërkimit shkencor, por edhe si laboratorë të gjallë (Living Labs), ku teknologjitë e qëndrueshme mund të zhvillohen, testohen dhe të shndërrohen në zgjidhje praktike për shoqërinë.
Bashkëpunimi me TİKA-n dhe Universitetin Çanakkale Onsekiz Mart në fushën e transformimit të gjelbër
Përfaqësimi i UBT-së në COP31 ka një rëndësi të veçantë edhe në kontekstin e vazhdimësisë së bashkëpunimeve akademike ndërkombëtare të universitetit.
Në vitin 2024, UBT dhe Universiteti Çanakkale Onsekiz Mart nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi akademik, e cila krijoi bazën për zhvillimin e iniciativave të përbashkëta në fushën e arsimit, shkencës dhe qëndrueshmërisë.
Në vazhdim të këtij bashkëpunimi, me mbështetjen e Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TİKA), në UBT u realizua Projekti i Transformimit të Gjelbër.
Projekti u zhvillua në bashkëpunim me Koordinimin e Transformimit të Gjelbër të Universitetit Çanakkale Onsekiz Mart, me pjesëmarrjen e rreth 30 studentëve të UBT-së.
Në kuadër të projektit, synimi kryesor ishte zhvillimi i njohurive dhe aftësive të të rinjve në fushën e transformimit të gjelbër, zhvillimit të qëndrueshëm dhe përgjegjësisë mjedisore.
Ky bashkëpunim përfaqëson një shembull konkret të mënyrës se si njohuritë shkencore dhe partneritetet ndërkombëtare mund të shndërrohen në aktivitete edukative dhe programe për ngritjen e kapaciteteve njerëzore.
UBT vazhdon të zhvillojë aktivitete në fushën e qëndrueshmërisë, jo vetëm përmes konceptit të kampuseve inteligjente, por edhe përmes kërkimeve shkencore dhe zhvillimit të teknologjive inovative mjedisore.
Pjesëmarrja e universitetit në renditjen ndërkombëtare UI GreenMetric World University Rankings pasqyron angazhimin institucional për vlerësimin dhe përmirësimin e performancës në fushën e qëndrueshmërisë mjedisore dhe menaxhimit të kampuseve universitare.
Gjithashtu, UBT ka zhvilluar projekte kërkimore në fushën e teknologjive mjedisore, përfshirë projektin që synon prodhimin e karbonit aktiv nga mbetjet bujqësore dhe përdorimin e tij për largimin e ndotësve nga ujërat e ndotura.
Kjo iniciativë shkencore përfaqëson një shembull të rëndësishëm të orientimit të universitetit drejt ekonomisë qarkore, shfrytëzimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe zhvillimit të teknologjive miqësore me mjedisin.
Një hap i rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit akademik ndërkombëtar
Gjatë panelit ndërkombëtar në kuadër të COP31 u diskutuan përgjegjësitë që universitetet mund të marrin në përballjen me ndryshimet klimatike, transferimin e teknologjive të gjelbra, diplomacinë shkencore dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta ndërkombëtare.
Pjesëmarrja e Rektorit të UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, si folës në këtë panel ndërkombëtar përfaqëson një mundësi të rëndësishme për promovimin e vizionit të universitetit në fushën e qëndrueshmërisë, teknologjive inovative dhe bashkëpunimit shkencor në një platformë globale.
Përmes këtij përfaqësimi, UBT dëshmon përkushtimin e tij për të kontribuar në diskutimet ndërkombëtare mbi sfidat klimatike dhe për të forcuar lidhjet ndërmjet arsimit të lartë, kërkimit shkencor, inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
UBT mbetet i përkushtuar ndaj integrimit të arsimit, shkencës, teknologjisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, me synimin për të kontribuar në ndërtimin e një të ardhmeje më të gjelbër, më të qëndrueshme dhe më rezistente ndaj ndryshimeve klimatike.
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