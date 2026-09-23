Renée Levi shndërron fasadën e Hayward Gallery në Londër: komisioni i parë i madh i artistes në Mbretërinë e Bashkuar
Një vepër e re dy-panelesh e artistes së lindur në Stamboll do të mbulojë fasadën brutaliste të galerisë londineze nga 23 shtatori deri më 15 nëntor 2026, në bashkëpunim me Audemars Piguet Contemporary.
Artistja Renée Levi, e lindur në vitin 1960 në Stamboll dhe me bazë në Berlin, do të zbulojë komisionin e saj të parë të madh në Mbretërinë e Bashkuar mbi fasadën e Hayward Gallery në Londër. Vepra e re është një komision dy-panelesh i krijuar në bashkëpunim mes Hayward Gallery dhe Audemars Piguet Contemporary, dhe do të qëndrojë e ekspozuar për publikun nga 23 shtatori deri më 15 nëntor 2026. Ai shënon gjithashtu komisionin e parë të pikturës për programin e Audemars Piguet Contemporary.
Praktika artistike e Levi-t lëviz mes pikturës, vizatimit, instalacionit dhe ndërhyrjeve site-responsive; ajo përdor shpesh aerosol dhe lecka për të prodhuar gjeste të gjera e të fuqishme që duken të menjëhershme. Për Lein, piktura nuk është një imazh i fiksuar, por një sipërfaqe aktive — e aftë të fshehë, të zbulojë, të filtrojë dhe të rikonfigurojë hapësirën.
Projekti merr shkas drejtpërdrejt nga fasada brutaliste e Hayward-it, përfshirë daljet dhe dritaret e saj, dhe do të realizohet mbi një mbështetje industriale rrjete metalike (mesh), të dizajnuar për t’i rezistuar mjedisit të jashtëm. Vepra përfaqëson një dalje të re për Lein: nga kanavaca tradicionale drejt një shkalle monumentale urbane.
Në një deklaratë për shtyp, kuratorja e Audemars Piguet Contemporary, Audrey Teichmann, u shpreh se komisioni “zgjeron mundësitë e pikturës” dhe se Levi i qaset Hayward-it jo si sfond, por si “sipërfaqe për t’u angazhuar” — duke iu përgjigjur ritmit, materialitetit dhe shkallës së ndërtesës.
Komisioni vjen pas instalacionit të vitit 2025 “LA ELLE” në Palais de Tokyo në Paris, i cili solli piktura murale dhe vizatime në dritare — një tjetër shembull i mënyrës sesi piktura e Levi-t derdhet përtej kanavacës dhe shkrihet me vetë arkitekturën.
Burimi: USA Art News (via Artsy) — https://usaartnews.com/news/artist-renee-levi-to-transform-londons-hayward-gallery-with-audemars-piguet-commission-this-fall-artsy/
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