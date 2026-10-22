Republikanët i kalojnë me 126 milionë dollarë kufijtë e vjetër të shpenzimeve pas vendimit të Gjykatës së Lartë
Komitetet republikane kanë shpenzuar rreth 137 milionë dollarë në shpenzime të koordinuara nga korriku në shtator, gati tetë herë më shumë se në të njëjtën periudhë të mesmandatit të 2022-shit, tregojnë deklarimet e dorëzuara të martën në mbrëmje në Komisionin Federal të Zgjedhjeve.
Që kur Gjykata e Lartë e SHBA-së rrëzoi në qershor kufijtë federalë për shpenzimet e partive politike të koordinuara me kandidatët, komitetet republikane i kanë kaluar kufijtë e mëparshëm me më shumë se 126 milionë dollarë, ndërsa homologët e tyre demokratë i kanë kaluar me më shumë se 46 milionë dollarë, përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit të 3 nëntorit, siç njofton Reuters. Republikanët e presidentit Donald Trump kërkojnë të ruajnë kontrollin e Kongresit në këto zgjedhje.
Sipas Reuters, shpenzimet e koordinuara të komiteteve republikane dhe demokrate nga korriku në shtator ishin gati tetë herë më të larta se në të njëjtët muaj të zgjedhjeve të fundit të mesmandatit, në vitin 2022. Komitetet që mbështesin kandidatët për Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senatin i zbuluan shifrat e shtatorit në deklarimet e dorëzuara të martën në mbrëmje në Komisionin Federal të Zgjedhjeve (FEC): në tre muajt pas vendimit të gjykatës, komitetet republikane derdhën gjithsej rreth 137 milionë dollarë shpenzime të koordinuara në garat në gjithë vendin, ndërsa demokratët shpenzuan rreth 55 milionë dollarë.
Vendimi i Gjykatës së Lartë, i marrë më 30 qershor me 6 vota pro dhe 3 kundër nga shumica konservatore, i hodhi poshtë kufizimet për shpenzimet e koordinuara, duke u dhënë të drejtë paditësve — mes tyre edhe zëvendëspresidentit JD Vance — se kufijtë cenonin mbrojtjen e lirisë së fjalës nga Amendamenti i Parë i Kushtetutës. Sipas analistëve politikë, komitetet republikane e kanë përdorur lirinë e re për të barazuar fushën e lojës në garat kyçe ku kandidatët demokratë individualë kishin mbledhur më shumë fonde se rivalët republikanë.
Më shumë se dy të tretat e shpenzimeve të koordinuara të fundit, ose 129 milionë dollarë, u realizuan në shtator, kur komiteteve partiake iu dha qasje në tarifat e zbritura të reklamave televizive dhe radiofonike që prej kohësh u takonin kandidatëve, sipas një politike të re të Komisionit Federal të Komunikimeve (FCC). FCC-ja, që aktualisht ka shumicë republikane 2 me 1, e zgjeroi në mars rregullin e ashtuquajtur “tarifa më e ulët për njësi” edhe për komitetet partiake, ndërsa Gjykata e Lartë ndërhyri dy herë në javët e fundit për të ndaluar sfidat ligjore ndaj kësaj politike, duke u dhënë një fitore ligjore republikanëve.
Tre komitetet kombëtare republikane e mbyllën shtatorin me rreth 187 milionë dollarë para në arkë dhe 20 milionë dollarë borxhe, sipas deklarimeve në FEC, ndërsa homologët e tyre demokratë kishin rreth 100 milionë dollarë dhe afro 15 milionë dollarë borxhe. Para vendimit të gjykatës, kufijtë e vitit 2026 varionin nga 130,600 deri në rreth 4.1 milionë dollarë për kandidatët e Senatit dhe nga 65,300 deri në 130,600 dollarë për ata të Dhomës, në varësi të popullsisë së shtetit. Kufizimet buronin nga Akti Federal i Fushatave Zgjedhore i vitit 1971, që synonte parandalimin e korrupsionit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.