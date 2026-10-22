Netanyahu: Inteligjenca izraelite paralajmëroi për përpjekje iraniane për të ndikuar në zgjedhje
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se inteligjenca e vendit të tij ka paralajmëruar se Irani dhe aleatët e tij po kërkojnë mënyra për të ndikuar në zgjedhjet e javës së ardhshme në Izrael, dhe se Izraeli ka kryer 90 për qind të punës kundër Iranit dhe grupeve të mbështetura prej tij.
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se shërbimet izraelite të inteligjencës kanë paralajmëruar se Irani dhe aleatët e tij po shqyrtojnë mënyra për të ndikuar në zgjedhjet që mbahen javën e ardhshme në Izrael, siç njofton Al Jazeera, duke cituar intervistën e tij për The Jerusalem Post.
Netanyahu tha se një ndërhyrje iraniane në zgjedhje do të ishte një gabim i madh dhe se Izraeli do të përgjigjej me një forcë të paimagjinueshme. Deklarata vjen teksa fushata zgjedhore izraelite po zhvillohet nën hijen e luftës me Iranin, e cila ka dominuar debatin politik në vend.
Sipas kryeministrit izraelit, Izraeli ka kryer 90 për qind të punës kundër Iranit dhe grupeve të mbështetura prej tij, ndërsa sfida e mbetur është pengimi i Teheranit që të rindërtojë kapacitetet e tij. Ai shtoi se regjimi iranian do të rikonstituohet për sa kohë që është në pushtet.
Deklaratat e Netanyahu-t përputhen me vijën e tij të vazhdueshme se objektivi përfundimtar i Izraelit mbetet largimi i udhëheqjes iraniane, qëndrim që ai e ka përsëritur edhe në bisedat me presidentin amerikan Donald Trump.
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