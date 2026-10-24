RIK shpall edhe tri lista për këshillat kombëtare: për Këshillin Kombëtar Shqiptar garojnë PDD-ja dhe Alternativa për Ndryshim e Levent Qazimit
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve shpalli listën e Partisë për Veprim Demokratik me 29 kandidatë dhe listën "Alternativa për Ndryshim – Levent Qazimi", po ashtu me 29 kandidatë, për Këshillin Kombëtar të pakicës shqiptare. Gjithsej janë shpallur 52 lista për zgjedhjet e 8 nëntorit.
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) në Serbi shpalli edhe tri lista zgjedhore për zgjedhjet për anëtarë të këshillave kombëtare të pakicave, mes tyre dy lista për Këshillin Kombëtar të pakicës kombëtare shqiptare, siç njofton NS Uživo.
Partia për Veprim Demokratik (PDD) i paraqiti RIK-ut listën me 29 kandidatë për zgjedhjet e drejtpërdrejta për Këshillin Kombëtar Shqiptar, të mbështetur me 486 deklarata ligjërisht të vlefshme të votuesve. RIK shpalli edhe listën “Alternativa për Ndryshim – Levent Qazimi”, të paraqitur nga partia Alternativa për Ndryshim, po ashtu me 29 kandidatë dhe 377 nënshkrime të vlefshme mbështetjeje.
Lista e tretë e shpallur me këtë vendim është “Çekët së bashku”, e paraqitur nga Shoqata e Miqësisë Serbo-Çeke “Beseda” nga Nishi, me 15 kandidatë për Këshillin Kombëtar të pakicës çeke dhe 61 deklarata mbështetjeje, të gjitha ligjërisht të vlefshme.
Me këto vendime, RIK ka shpallur gjithsej 52 lista zgjedhore për zgjedhjet e këshillave kombëtare, të caktuara për 8 nëntor, ku marrin pjesë pjesëtarë të 23 pakicave kombëtare. Sipas Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogun Social, 21 pakica — mes tyre edhe shqiptarët — i plotësojnë kushtet për zgjedhje të drejtpërdrejta, ndërsa pakicat gorane dhe ruse përfaqësuesit e tyre i zgjedhin përmes kuvendeve elektorale.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.