☁️
Tiranë 13°C · Vranët 24 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
₿ CRYPTO
BTC $80,341 ▼ -1.35% ETH $2,336 ▼ -2.76% XRP $1.2904 ▼ -1.35% SOL $101.2100 ▼ -2.67%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
24 Tet 2026
Breaking
AEK-u shkatërron Panaitolikosin 5-0 në Nea Filadelfia dhe ngjitet në vendin e dytë Dron rus godet një pallat në Synelnykove: tre të vrarë dhe 12 të plagosur, mes tyre një vajzë 11-vjeçare Kifisia bën përmbysjen e madhe në Kaftanzoglio: fiton 3-2 ndaj Iraklisit me gol në minutën e 86-të Panathinaikosi zgjohet në çerekun e fundit: përmbys Karditsën 78-64 me 28-8 dhe bën 4 nga 4 në Basket League Hendbollistet e Kosovës kalojnë në raundin e fundit të kualifikimeve për Botërorin 2027, pavarësisht humbjes ndaj Estonisë
Menu
Serbia

RIK shpall edhe tri lista për këshillat kombëtare: për Këshillin Kombëtar Shqiptar garojnë PDD-ja dhe Alternativa për Ndryshim e Levent Qazimit

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve shpalli listën e Partisë për Veprim Demokratik me 29 kandidatë dhe listën "Alternativa për Ndryshim – Levent Qazimi", po ashtu me 29 kandidatë, për Këshillin Kombëtar të pakicës shqiptare. Gjithsej janë shpallur 52 lista për zgjedhjet e 8 nëntorit.

· 2 min lexim
Ndërtesa e Kuvendit Popullor të Serbisë në Beograd (Foto: Skelanard / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) në Serbi shpalli edhe tri lista zgjedhore për zgjedhjet për anëtarë të këshillave kombëtare të pakicave, mes tyre dy lista për Këshillin Kombëtar të pakicës kombëtare shqiptare, siç njofton NS Uživo.

Partia për Veprim Demokratik (PDD) i paraqiti RIK-ut listën me 29 kandidatë për zgjedhjet e drejtpërdrejta për Këshillin Kombëtar Shqiptar, të mbështetur me 486 deklarata ligjërisht të vlefshme të votuesve. RIK shpalli edhe listën “Alternativa për Ndryshim – Levent Qazimi”, të paraqitur nga partia Alternativa për Ndryshim, po ashtu me 29 kandidatë dhe 377 nënshkrime të vlefshme mbështetjeje.

Lista e tretë e shpallur me këtë vendim është “Çekët së bashku”, e paraqitur nga Shoqata e Miqësisë Serbo-Çeke “Beseda” nga Nishi, me 15 kandidatë për Këshillin Kombëtar të pakicës çeke dhe 61 deklarata mbështetjeje, të gjitha ligjërisht të vlefshme.

Me këto vendime, RIK ka shpallur gjithsej 52 lista zgjedhore për zgjedhjet e këshillave kombëtare, të caktuara për 8 nëntor, ku marrin pjesë pjesëtarë të 23 pakicave kombëtare. Sipas Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogun Social, 21 pakica — mes tyre edhe shqiptarët — i plotësojnë kushtet për zgjedhje të drejtpërdrejta, ndërsa pakicat gorane dhe ruse përfaqësuesit e tyre i zgjedhin përmes kuvendeve elektorale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu