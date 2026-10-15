Rikthim shokues për Guardiolën në “Ethiad Stadium”, City u turpërua keq nga PSG
Pas 144 ditësh mungesë, Pep Guardiola u rikthye mbrëmjen e djeshme në “Ethiad Stadium” për të ndjekur nga afër Manchester City-n “e tij” në sfidën e Champions-it kundër PSG-së. Por rezultoi një rikthim shokues për atë që u pa në fushë.
Për “Citizens”, të drejtuar nga Enzo Maresca, shkoi shumë keq. Ishte një mbrëmje makthi, pasi PSG dominoi totalisht në fushë, duke shënuar 4 gola. Ndeshja përfundoi me rezultatin 2-4, ndërsa Donnarumma priti një penallti të Ferran Torres në fund.
Trajneri spanjoll, i cili ka bërë histori me Manchester City, priste të shihte një tjetër ndeshje, por duket se nuk ka qenë me fat. Ish-skuadra e tij jo vetëm që nuk mundi ta përballonte PSG-në, por u turpërua keq prej saj.
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