Riz Ahmed ngjitet sonte në skenën e West End-it pa prova: «White Rabbit, Red Rabbit» hap zarfin e mbyllur në Duchess Theatre
Aktori i «Bait» është protagonisti i mbrëmjes së sotme në Londër në eksperimentin teatror të Nassim Soleimanpour-it, ndërsa Joe Lycett dhe Olivia Cooke i bashkohen kastit në nëntor dhe shfaqja zgjatet deri më 14 dhjetor.
Pa prova, pa regjisor dhe pa e ditur çfarë e pret: kështu ngjitet sonte, 12 tetor, aktori Riz Ahmed në skenën e Duchess Theatre në West End të Londrës, siç njofton Radio Times. Në eksperimentin teatror «White Rabbit, Red Rabbit», çdo mbrëmje një interpretues tjetër merr në skenë një zarf të mbyllur dhe e hap tekstin për herë të parë përpara publikut, për ta interpretuar një herë të vetme.
Drama e dramaturgut iranian Nassim Soleimanpour është shfaqur për herë të parë në vitin 2011 dhe është shkruar në një periudhë kur autorit i ishte ndaluar të largohej nga Irani. Sipas BroadwayWorld, vepra ngre pyetje mbi bindjen, zgjedhjen dhe lirinë e shprehjes, si dhe mbi marrëdhënien e brishtë mes interpretuesit dhe publikut — tema që, pesëmbëdhjetë vjet pas premierës, mbeten po aq aktuale.
Mbrëmja e Ahmedit hap javët e ardhshme të rezidencës së hënave në Duchess: më 19 tetor ngjitet në skenë komediani Nish Kumar dhe më 26 tetor aktori i «Game of Thrones», John Bradley. Sezoni i 15-vjetorit, që nisi në qershor, është zgjatur për shkak të kërkesës së publikut deri më 14 dhjetor, me dy emra të rinj të konfirmuar së fundmi: Joe Lycett më 2 nëntor dhe aktorja e «House of the Dragon» dhe «Slow Horses», Olivia Cooke, më 23 nëntor; për mbrëmjet e fundit priten ende njoftime të tjera kasti.
Gjatë këtij sezoni londinez, sfidën e zarfit të mbyllur e kanë provuar ndër të tjerë David Tennant, Jodie Whittaker, Luke Thompson dhe Kunal Nayyar. Që nga premiera e vitit 2011, «White Rabbit, Red Rabbit» është interpretuar më shumë se 4.000 herë dhe është përkthyer në mbi 25 gjuhë, me interpretues ndër vite si Whoopi Goldberg, Cynthia Nixon, Michael Sheen dhe Daisy Edgar-Jones.
Shfaqja jepet çdo të hënë në Duchess Theatre, në Catherine Street, dhe zgjat rreth 60–70 minuta pa pushim; biletat nisin nga 25 paund. Për Ahmedin dhe për çdo interpretues tjetër, rregulli mbetet i njëjtë: asgjë nuk përsëritet — çdo mbrëmje është një shfaqje që nuk do të ndodhë kurrë njësoj.
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