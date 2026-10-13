«Downstate» shtyn preview-n e parë në Broadway: shfaqja nis më 19 tetor në Booth Theatre
Drama e Bruce Norris-it, me regji të Joe Mantello-s, do të nisë dy ditë më vonë nga plani fillestar në Booth Theatre; nata e hapjes mbetet 15 nëntori, ndërsa sezoni i kufizuar zgjat deri më 10 janar 2027.
Ardhja në Broadway e dramës «Downstate» do të vonohet pak: siç njofton Playbill, preview-ja e parë nuk do të mbahet më 17 tetor, siç ishte shpallur më parë, por më 19 tetor në Booth Theatre. Nata zyrtare e hapjes nuk ndryshon — mbetet 15 nëntori — dhe produksioni do të luhet në një sezon të kufizuar deri më 10 janar 2027.
Ndryshimi i datës u pasqyrua edhe në sistemin e biletave, sipas BroadwayWorld, që e përshkruan sezonin si një angazhim 12-javor në të njëjtin teatër. Për publikun që ka blerë tashmë bileta për datat e para, zhvendosja është vetëm dy ditë, pa prekur kalendarin e hapjes.
Versioni i Broadway-t është një vënie e re në skenë e veprës së dramaturgut fitues të çmimit Tony, Bruce Norris, me regji të Joe Mantello-s. Në kast bëjnë pjesë, ndër të tjerë, K. Todd Freeman dhe Francis Guinan — të dy pjesë e produksioneve të mëparshme të shfaqjes — si edhe Cassie Beck, Adrian Martinez, Al’Jaleel McGhee, Thomas Sadoski, Ivy Wolk dhe Liza Colón-Zayas. Ekipi krijues përfshin skenografin Scott Pask, kostumografen Ann Roth, ndriçimin e Heather Gilbert dhe zërin e Mikaal Sulaiman, ndërsa producentë janë Scott Rudin dhe Barry Diller.
«Downstate» e pati premierën botërore në vitin 2018 në Steppenwolf Theatre të Çikagos, u luajt më 2019 në National Theatre të Londrës dhe më 2022 në Playwrights Horizons në New York. Vepra ndjek jetën e katër burrave të dënuar për krime seksuale ndaj të miturve, që jetojnë së bashku në një shtëpi grupi në Illinois, dhe tronditjen që shkakton kthimi i njërit prej akuzuesve të tyre për një përballje.
Producentët kanë shtuar edhe një nxitje të pazakontë për publikun: kush blen bileta për shfaqjet e «Downstate» deri më 22 nëntor do të marrë një kod ekskluziv për të blerë me çmim të fiksuar bileta për produksionin tjetër të tyre këtë sezon, «Small Mouth Sounds» me Julia Roberts dhe Paul Rudd, siç njofton Playbill.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.