«Being Heumann»: del traileri i parë i plotë i filmit të Siân Heder — Ruth Madeley si Judy Heumann, në kinema më 6 nëntor
Apple publikoi trailerin e parë të plotë të dramës së vërtetë për aktivisten e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, pak para prezantimit gala në Festivalin e Filmit të Londrës; filmi shfaqet në kinema të zgjedhura më 6 nëntor dhe në Apple TV më 13 nëntor.
Apple publikoi të hënën trailerin e parë të plotë të filmit «Being Heumann», drama e regjisores Siân Heder për aktivisten Judy Heumann, siç njofton USA TODAY, që e prezantoi trailerin në mënyrë ekskluzive. Publikimi vjen pak para prezantimit gala të filmit në Festivalin e Filmit të Londrës BFI dhe pas premierës së natës hapëse në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Torontos.
Filmi bazohet në kujtimet e vitit 2020 të Heumann, e cila vdiq në vitin 2023, dhe ndjek ngjarjet e vitit 1977, kur ajo udhëhoqi uljen protestuese 28-ditore në ndërtesën federale të San Franciskos. Protestuesit kërkonin nënshkrimin e rregulloreve të të drejtave civile sipas Nenit 504 të Aktit të Rehabilitimit të vitit 1973, që garantonte qasje dhe të drejta të barabarta për personat me aftësi të kufizuara.
Rolin e Judy Heumann e luan aktorja britanike Ruth Madeley, ndërsa Mark Ruffalo interpreton Joe Califano-n, sekretarin amerikan të Shëndetësisë, Arsimit dhe Mirëqenies, i vënë mes detyrës për shkurtimin e buxhetit federal dhe kërkesave të protestuesve. Dylan O’Brien luan reporterin televiziv Evan White, ndërsa në kast bëjnë pjesë edhe Daniel Durant, Rob Delaney dhe Madeline Delp, si pjesë e një ansambli të madh aktorësh me aftësi të kufizuara.
Heder, filmi «CODA» i së cilës fitoi Oscar-in për filmin më të mirë, e ka shkruar skenarin bashkë me Rebekah Taussig. Sipas Awards Radar, regjisorja ka punuar me një ansambël të madh aktorësh autentikë me aftësi të kufizuara dhe me një shesh xhirimi të aksesueshëm, në atë që e përshkruan si një rishpikje e mënyrës së bërjes së filmave në këtë shkallë.
«Being Heumann» do të shfaqet në kinema të zgjedhura më 6 nëntor 2026 dhe do të ketë premierën globale në Apple TV më 13 nëntor 2026.
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