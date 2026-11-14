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14 Nën 2026
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Sporti

Ronaldinho dhuron spektakël në Ravenna! Kontrolli i topit është sensacional: “Do të thonë se është me AI”.

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Ronaldinho dhuron spektakël në Ravenna! Kontrolli i topit është sensacional: “Do të thonë se është me AI”.

Pasi mbërriti dje në Ravenna, Ronaldinho po përgatitet të dalë në fushë për ndeshjen e Serie C. Ky do të jetë rikthimi i tij në fushë në një ndeshje garuese, nëntë vjet pasi u tërhoq në vitin 2015. Braziliani 46-vjeçar, ish-lojtar i Milanit nw Itali, mori pjesë në një seancë stërvitore të fundit me ekipin e parë këtë mëngjes në stadiumin Benelli, në përgatitje për derbin e së dielës, për të cilin do të jetë në dispozicion të trajnerit Andrea Mandorlini.

Siç shihet nga imazhet në kanalet e mediave sociale të Ravennas, pavarësisht moshës së tij, Ronaldinho nuk e ka humbur klasin e tij dallues, duke prodhuar disa veprime spektakolare në 15 minutat e hapura për publikun. “Do të thonë se është inteligjencë artificiale”, bëri shaka vetë Ronaldinho në një postim në profilin e tij në Instagram, duke postuar një video të një topi që ndalet me magjinë e këmbës së tij të djathtë.

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