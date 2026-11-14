Kosova barazon pa gola me Izraelin në Prishtinë, vendi i dytë vendoset ndaj Irlandës
Dardanët mbyllën 0-0 ndeshjen e pestë të Ligës së Kombeve në Prishtinë, edhe me një lojtar më pak pas kartonit të kuq të Hoxhës, dhe mbajnë vendin e dytë me 6 pikë para duelit vendimtar me Irlandën.
Kosova barazoi pa gola, 0-0, me Izraelin në Prishtinë, në ndeshjen e pestë të Ligës së Kombeve, siç njofton Shqiptarja.com në artikullin e publikuar në orën 17:11, me autor Ernest Koçi. Dardanët hynë në këtë përballje me synimin për të marrë tri pikët dhe e nisën pozitivisht pjesën e parë, por goli mungoi.
Pjesa e dytë solli një kthesë të vështirë për vendasit. Hoxha u ndëshkua me karton të dytë të verdhë dhe u përjashtua në minutën e 67-të, duke e lënë ekipin e trajnerit Franco Foda me 10 lojtarë në fushë.
Pavarësisht inferioritetit numerik, Kosova e mbajti rezultatin deri në fund. Ndeshja u mbyll pa gola dhe pikët u ndanë mes dy ekipeve.
Me këtë barazim, Kosova mban, të paktën përkohësisht, vendin e dytë me 6 pikë. Ndeshja e fundit e grupit luhet pas tri ditësh, në transfertë ndaj Irlandës, rivales direkte për vendin e dytë, i cili ofron mundësinë për të luajtur në play-off për Ligën A.
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