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Politika

“Drejt Shqipëria 2030”- Rama vendosi edhe Koçiun si drejtuese politike të PS në Tiranë, zv/kryeministrja: Do të vijojm

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Do të vijojm

Zv/kryeministrja Albana Koçiu ka reaguar pasi Edi Rama gjatë Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste e caktoi bashkëkryetare të PS-së në Tiranë, së bashku me Ervin Demon.

Në një postim në rrjetet sociale, Koçiu falënderon kryeministrin Edi Rama dhe premtoi angazhim në çdo lagje dhe njësi administrative të kryeqytetit.

Reagimi i Koçiut:

“Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste!

Me skuadrën, energjinë dhe vizionin e duhur për të përmbushur misionin historik të Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe kontratën e besës me qytetarët për shërbime më cilësore dhe rezultate konkrete, duke bërë më shumë e më mirë çdo ditë.

Mirënjohje Kryetarit të Partisë Socialiste për besimin e dhënë për të qenë bashkëkryetare e PS Tiranë.

Bashkë me Ervinin, Ogertën dhe çdo socialist të Tiranës, do të vijojmë punën në çdo lagje e në çdo njësi, sepse pikërisht nga Tirana, kryeqyteti europian i të gjithë shqiptarëve, jepet shembulli i zhvillimit, krijohen mundësitë e reja për çdo familje dhe nis fitorja e Partisë Socialiste drejt #SHQIPËRIA2030”.

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