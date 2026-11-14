“Drejt Shqipëria 2030”- Rama vendosi edhe Koçiun si drejtuese politike të PS në Tiranë, zv/kryeministrja: Do të vijojm
Zv/kryeministrja Albana Koçiu ka reaguar pasi Edi Rama gjatë Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste e caktoi bashkëkryetare të PS-së në Tiranë, së bashku me Ervin Demon.
Në një postim në rrjetet sociale, Koçiu falënderon kryeministrin Edi Rama dhe premtoi angazhim në çdo lagje dhe njësi administrative të kryeqytetit.
Reagimi i Koçiut:
“Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste!
Me skuadrën, energjinë dhe vizionin e duhur për të përmbushur misionin historik të Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe kontratën e besës me qytetarët për shërbime më cilësore dhe rezultate konkrete, duke bërë më shumë e më mirë çdo ditë.
Mirënjohje Kryetarit të Partisë Socialiste për besimin e dhënë për të qenë bashkëkryetare e PS Tiranë.
Bashkë me Ervinin, Ogertën dhe çdo socialist të Tiranës, do të vijojmë punën në çdo lagje e në çdo njësi, sepse pikërisht nga Tirana, kryeqyteti europian i të gjithë shqiptarëve, jepet shembulli i zhvillimit, krijohen mundësitë e reja për çdo familje dhe nis fitorja e Partisë Socialiste drejt #SHQIPËRIA2030”.
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