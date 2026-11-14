Arrestohen dy persona për vjedhje shtëpish në Kraljevë dhe Novi Pazar, plaçka mbi 3,5 milionë dinarë
Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kraljevë, në bashkëpunim me drejtoritë policore në Nish dhe Novi Pazar, arrestuan dy burra të dyshuar për vjedhje nga shtëpi familjare në Kraljevë dhe Novi Pazar, siç njoftoi Drejtoria Policore në Kraljevë, në deklaratën që e përcolli Serbian News Media.
Të arrestuarit janë B. S. (54) nga Nishi, i dyshuar për veprën penale të vjedhjes së rëndë, dhe D. H. (54) nga Rashka, i cili dyshohet se e ndihmoi në kryerjen e së njëjtës vepër, bën të ditur policia.
Sipas njoftimit të MUP-it, dyshohet se B. S. më 6 dhe 7 nëntor vodhi nga dy shtëpi familjare, njëra në Kraljevë dhe tjetra në Novi Pazar, para dhe sende të tjera me vlerë në një shumë të përgjithshme mbi 3,5 milionë dinarë, ndërsa D. H. e ndihmoi në vjedhje.
B. S.-së iu caktua ndalimi deri në 48 orë, pas të cilit, me kallëzim penal, do të sillet para Prokurorisë Themelore Publike në Kraljevë. Edhe D. H. u soll para kësaj prokurorie me kallëzim penal, ndërsa ndaj tij, me urdhër të Prokurorisë Themelore Publike në Novi Pazar, do të ngrihet edhe kallëzim penal në procedurë të rregullt për veprën e kryer në territorin e Novi Pazarit. Arrestimet u kryen me urdhër të prokurorive themelore në Kraljevë dhe Novi Pazar, siç njofton MUP-i.
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