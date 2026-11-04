Rrëshqitje e madhe dheu në Bijelo Polje: rruga për në Mojkovac e bllokuar, rrezikohet një shtëpi, pa të lënduar
Rreth 120 kamionë dhe ranë mbi magjistralen e vjetër në Rakonje rreth mesditës; ekipet komunale punojnë pa ndërprerje dhe duhen mbi 120 ture kamionësh vetëm për heqjen e dheut
Një rrëshqitje e madhe dheu ka bllokuar sot rrugën Bijelo Polje–Mojkovac në Mal të Zi. Siç njofton RTCG, rreth mesditës, në lagjen Rakonje të Bijelo Poljes, në pjesën e magjistrales së vjetër, qindra tonë dhe u shembën mbi rrugë dhe qarkullimi në këtë drejtim u ndërpre plotësisht.
Sipas Komunës së Bijelo Poljes, të cituar nga Vijesti, mbi rrugë ranë rreth 120 kamionë dhe. Fatmirësisht, në momentin e shembjes në atë pjesë të rrugës nuk ndodheshin as automjete e as këmbësorë, ndaj u shmang një tragjedi. Rrëshqitja rrezikoi edhe shtëpinë e familjes së Dragan Sošiqit, ndërsa uji që e shkaktoi atë vazhdon ta gërryejë terrenin, siç raporton RTCG.
Komuna njoftoi se alarmoi urgjentisht të gjitha shërbimet kompetente. Në vendngjarje ndodhet e gjithë makineria e disponueshme e ndërmarrjes lokale “Komunalno Lim”, si dhe makineri të kontraktorëve privatë të angazhuar shtesë, të cilat punojnë intensivisht për pastrimin e terrenit dhe heqjen e dheut. Shoferëve u këshillohet të përdorin rrugë alternative dhe të ndjekin njoftimet për gjendjen në rrugë, ndërsa shkaku i shembjes do të dihet pas gjetjeve të shërbimeve dhe inspektimeve kompetente.
Pamjet ajrore të publikuara në mbrëmje tregojnë përmasat e plota të rrëshqitjes, siç raporton Radio Bijelo Polje: masat e dheut të lëvizura kanë përfshirë një sipërfaqe të madhe të shpatit, me gjurmë të thella lëvizjeje drejt pjesëve më të ulëta të terrenit dhe objekteve të banimit. Në terren ndodhet sekretari i sekretariatit komunal kompetent, Dushko Ruzhiq, së bashku me ekipet e të gjitha shërbimeve të angazhuara. Sipas vlerësimeve të deritanishme, vetëm për heqjen e dheut do të duhen mbi 120 ture kamionësh, pas të cilave vijojnë punime shtesë pastrimi dhe rregullimi të zonës.
Paralelisht me heqjen e pasojave, po merren masa për devijimin e kontrolluar të ujit, në mënyrë që të pengohet depërtimi i mëtejshëm i tij në zonën e rrëshqitjes dhe lëvizja e masave të reja të dheut; në aktivitete janë përfshirë edhe shërbimet e Ujësjellësit dhe CEDIS-it. Gjëja më e rëndësishme, sipas informacioneve të deritanishme, është se nuk ka persona të lënduar dhe as viktima. Për shkak të terrenit të paqëndrueshëm dhe rrezikut të shembjeve të reja, për momentin nuk mund të vlerësohet se kur rruga do të hapet sërish për qarkullim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.