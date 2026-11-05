Albert Pujols do të intervistohet për trajner të Astros, edhe Morgan Ensberg në garë
Albert Pujols është nisur drejt Houstonit dhe do të intervistohet personalisht të enjten për postin e trajnerit të Houston Astros, siç njofton ESPN, në intervistën e tij të parë me organizatën, e cila ende po shqyrton kandidatë. Lajmi u raportua fillimisht nga gazetari dominikan Mike Rodriguez, ndërsa Jeff Passan i ESPN kontribuoi.
Astros kërkojnë zëvendësues për Joe Espada, kontrata e të cilit nuk u rinovua pasi Houston mbylli sezonin e rregullt 81-81, fitoi AL West, por u eliminua 2-0 nga Chicago White Sox në Wild Card Series, sipas Associated Press. Pesë ditë më parë Astros emëruan ish-drejtuesin e St. Louis Cardinals, Randy Flores, si menaxher të përgjithshëm, dhe Flores ishte shok skuadre me Pujols për pesë sezone në St. Louis, përfshirë sezonin kampion 2006.
Pujols, 46 vjeç, nuk e ka fshehur dëshirën për të drejtuar në ligën e madhe që nga tërheqja si lojtar në 2022, siç njofton ESPN. Ai fitoi kampionatin e ligës dimërore dominikane në sezonin e parë me Leones del Escogido në janar 2025 dhe drejtoi Republikën Dominikane në World Baseball Classic të këtij viti, ku vendi i tij humbi ndaj SHBA-së në gjysmëfinale. Në ciklin e kaluar të punësimeve, Pujols ishte finalist për vendet te Los Angeles Angels dhe San Diego Padres, të cilët punësuan Kurt Suzuki dhe Craig Stammen.
Si lojtar, Pujols është trefish MVP, dy herë kampion i World Series, 11 herë All-Star, me 703 home run, 2218 RBI dhe 3384 goditje, i dhjeti në histori, sipas Associated Press. Ai është i pranueshëm për Hall of Fame në 2028 dhe pritet gjerësisht të hyjë që në votimin e parë, siç njofton ESPN. Ai është ende i lidhur me Angels përmes një kontrate shërbimesh personale 10-vjeçare prej 10 milionë dollarësh, që po i afrohet vitit të pestë, por mund të negociohet një zgjidhje nëse Astros e zgjedh atë.
Brad Ausmus, trajner i bankinës së New York Yankees dhe ish-kapës i Astros, është gjithashtu ndër kandidatët, sipas ESPN dhe Associated Press. Houston po interviston gjithashtu Luis Urueta, trajner bankine i Texas Rangers, siç raporton MLB Trade Rumors.
Edhe Morgan Ensberg do të intervistohet këtë javë për të njëjtin post, siç raporton MLB Trade Rumors duke cituar Brian McTaggart të MLB.com. Ensberg luajti në kolegj me Flores në USC, ka drejtuar Durham Bulls, ekipin Triple-A të Tampa Bay Rays, në tre sezonet e fundit, dhe si lojtar ishte baseman i tretë i Astros në 2000 dhe 2002-2007. Karrierën e trajnerit e nisi në sistemin e Astros në 2013, me detyrën e parë si trajner kryesor në 2017 te ekipi Single-A i Houstonit.
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