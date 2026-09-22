Rrjetet televizive amerikane pezullojnë zyrtarisht mbulimin e pool-it të Trump-it: deklaratë e përbashkët e Fox, ABC, CBS, CNN dhe NBC
Rrjetet kryesore televizive amerikane ranë dakord të hënën të pezullojnë rotacionin e gazetarëve të televizionit (TV pool) që mbulojnë Presidentin Donald Trump, pasi Shtëpia e Bardhë hoqi CNN-në nga detyra e caktuar e pool-it për udhëtimin e presidentit në Nju Jork.
Bryan Boughton, shefi i zyrës së Fox News në Uashington dhe aktualisht kryetar i TV pool-it, njoftoi anëtarët përmes një emaili: “Efektivisht nga sot, TV pool-i nuk do të mbulojë eventet e caktuara si mbulim pool i Presidentit… Kjo vjen pas pozicionit të Shtëpisë së Bardhë që pengoi CNN-në të kryente detyrat e caktuara të pool-it.”
Pesë rrjetet — Fox News, ABC News, CBS News, CNN dhe NBC News — lëshuan një deklaratë të përbashkët: “Publiku ka interes jetik të marrë informacion të saktë dhe të pavarur për qeverinë e vet. Asnjë administratë nuk duhet të kufizojë një organizatë mediatike sepse kundërshton raportimin e saj.”
Gazetarët e shtypit të shkruar dhe fotografët nuk e kanë pezulluar mbulimin. Të hënën, me Trump-in drejt Nju Jorkut për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së udhëtoi kanali konservator Real America’s Voice.
Në shenjë solidariteti, New York Times dhe Washington Post njoftuan të hënën se nuk do të publikojnë fotografi të eventeve presidenciale të ditës deri në mesnatë, sipas orës lindore amerikane.
Ndërkohë, CNN, MS NOW dhe Politico ngritën të hënën një padi në gjykatën federale të Uashingtonit, e cila iu caktua gjyqtarit Timothy Kelly — i emëruar nga vetë Trump. Mediat i kanë kërkuar gjykatës të bllokojë përkohësisht ndalimin dhe të rivendosë kredencialet e përhershme (“hard pass”). Avokati Theodore J. Boutrous Jr. e quajti ndalimin “një sulm të drejtpërdrejtë ndaj Amendamentit të Parë dhe një shkelje flagrante të procesit të rregullt”.
Trump tha të hënën në Truth Social se i njëjti gjyqtar, në vitin 2018, kishte rivendosur kredencialin e gazetarit të CNN, Jim Acosta. Ai paralajmëroi se do të apelojë çdo vendim në favor të mediave dhe u tha gazetarëve se nuk shqetësohet që rrjetet nuk transmetojnë drejtpërdrejt disa nga eventet e tij.
Shtëpia e Bardhë shkroi të hënën në faqen e saj se qasja e mediave “është privilegj — jo e drejtë”, duke shtuar se administratat demokrate kanë kufizuar e ndëshkuar shtypin.
Vendimi vjen pasi Trump njoftoi më 18 shtator ndalimin e CNN, MS NOW dhe Politico, të cilat i ka quajtur “lajme të rreme”. Gazetarët e tyre u penguan të hynin të shtunën dhe kredencialet e tyre u konfiskuan ose u çaktivizuan, ndërsa një email i Shtëpisë së Bardhë të dielën në mbrëmje nuk rendiste përfaqësuesin kryesor të TV pool-it për udhëtimin e Trump-it në Asamblenë e OKB-së.
Burimi: The Wall Street Journal
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