Trump kundërpërgjigjet bojkotit të televizioneve: nis “Trump TV”, rrjetin e vet presidencial
Presidenti Donald Trump nisi të hënën në mbrëmje rrjetin e vet televiziv, “Trump TV” — një transmetim 24/7 që administrata e quan “televizion thelbësor” — si kundërpërgjigje direkte ndaj bojkotit të pesë rrjeteve kryesore televizive të eventeve të Shtëpisë së Bardhë.
Pesë anëtarët e pool-it televiziv të Shtëpisë së Bardhë — CNN, NBC, ABC, CBS dhe Fox News — pezulluan shërbimin “deri në njoftim të dytë”, pasi administrata i mohoi të hënën rrjetit CNN radhën për të mbuluar pool-in televiziv. Ai pool do të transmetonte udhëtimin e Trump në Nju Jork për takimet me kryebashkiakun Zohran Mamdani dhe presidentin francez Emmanuel Macron në kuadër të Asamblesë së OKB-së. Rrjetet nuk transmetuan as ceremoninë e prerjes së shiritit të helipadit të ri të hënën pasdite. Në një deklaratë të përbashkët, ato theksuan se “publiku ka interes jetik të marrë informacion të saktë e të pavarur për qeverinë e vet” dhe se “asnjë administratë nuk duhet ta kufizojë një organizatë mediatike sepse nuk i pëlqen raportimi i saj”.
Shtëpia e Bardhë e transmetoi ceremoninë në kanalet e veta sociale, por zhurma e motorit të Marine One mbuloi fjalën e presidentit. Administrata u kundërpërgjigj ashpër: “Ndryshimet e aksesit nuk janë asgjë e re. Ajo që është e re është pretendimi i papritur se ai bëhet i shenjtë vetëm kur mediat janë miqësore me të Majtën Radikale” dhe se “rregulli nuk ka qenë kurrë ‘çdo media hyn’. Ka qenë gjithmonë ‘ana jonë qëndron brenda’.”
Përshkallëzimi nuk u ndal te televizionet. Disa gazeta të shtypit, përfshirë The New York Times dhe Washington Post, njoftuan se nuk do të publikojnë fotografi të presidentit të marra nga fotografët deri pas mesnatës, në solidaritet me rrjetet televizive. Njëkohësisht, CNN, MS NOW dhe Politico paditën të hënën administratën — një padi 27-faqëshe kundër Trump, drejtorit të komunikimit Steven Cheung, drejtorit të Shërbimit Sekret Sean Curran dhe shefes së kabinetit Susie Wiles — duke e quajtur ndalimin “sulm të drejtpërdrejtë ndaj Amendamentit të Parë”. Seanca do të mbahet të mërkurën në orën 15:30 para gjyqtarit federal Timothy Kelly. Trump e sulmoi zgjedhjen e gjyqtarit në Truth Social dhe paralajmëroi se do ta apelojë vendimin nëse nuk është në favor të tij.
Vetë Trump, i pyetur për bojkotin, u shpreh: “Është interesante, sepse thanë se do të më bojkotonin, por ata kurrë nuk më bojkotojnë… Shikoni gjithë atë shtyp”, duke treguar me dorë drejt reporterëve përpara Gracie Mansion. Ndërkohë udhëtimin e tij vazhdojnë ta mbulojnë gazetarët e shtypit të shkruar, radios dhe agjencive, fotografët, si dhe ekipi i kamerave të vetë Shtëpisë së Bardhë.
Burimi: New York Post
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