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Maqedonia e Veriut

Qindra besimtarë në liturgji lutjesh në Shkup, në prag të festës së Mala Bogorodica

Në krye të procesionit të mbrëmjes së së dielës u mbajt ikona e Hyjlindëses së Treshëndës; festimet vazhdojnë edhe sot në tempujt e kryeqytetit.

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Qindra besimtarë ortodoksë u mblodhën mbrëmjen e së dielës në qendër të Shkupit për të marrë pjesë në një liturgji lutjesh (litija) në prag të festës së Lindjes së Hyjlindëses së Shenjtë, e njohur në traditën popullore si Mala Bogorodica.

Në krye të procesionit u mbajt ikona e Hyjlindëses së Treshëndës (Trojeručica), ndërsa besimtarët u lutën në rrugët e qendrës së kryeqytetit maqedonas.

Mala Bogorodica, që festohet më 21 shtator, është një nga festat e mëdha të kalendarit të Kishës Ortodokse dhe në shumë tempuj të Maqedonisë së Veriut sot mbahen liturgji solemne e shërbesa fetare.

Festimet që nisën mbrëmjen e së dielës me liturgjinë në Shkup vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme me ceremoni në kishat e kryeqytetit dhe të mbarë vendit.

Burimi: Паноптикум

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