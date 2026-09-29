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Bota

Rubio: Komploti me bombë në RAF Fairford përfshin qartë aktorë të huaj

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Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se një incident që përfshin arrestimin e pesë burrave me akuza për eksplozivë dhe terrorizëm pranë një baze RAF në Anglinë jugore përfshin qartë duart e një aktori të huaj, por nuk përmendi një vend specifik.

Policia kundër terrorizmit tha të hënën se po hetonte nëse kishte ndonjë lidhje midis incidentit dhe Iranit.

“Ajo që mund të kishte ndodhur në Mbretërinë e Bashkuar gjatë fundjavës është një situatë shumë serioze”, tha Rubio në Fox News të hënën në mbrëmje, por nuk dha prova për pretendimet e tij se një vend tjetër ishte i përfshirë.

Ambasada e Iranit në Londër tha në një postim në X se hedh poshtë kategorikisht dhe se dënon fuqimisht spekulimet e pabaza dhe dashakeqe se Teherani ishte i përfshirë.

Grupi prej pesë të rinjsh britanikë u lirua me kusht të hënën dhe detektivët e antiterrorizmit thanë se po hetonin “pista të shumta hetimi”.

Burrat u arrestuan herët të dielën pasi tre furgonë u panë në fshat pranë RAF Fairford, një bazë në pronësi të Mbretërisë së Bashkuar që është përdorur nga bombarduesit amerikanë gjatë dekadave të konflikteve në Lindjen e Mesme, përfshirë luftën e këtij viti me Iranin.

Hetuesit nuk kanë arritur në përfundimin nëse incidenti ishte i mbështetur nga shteti. Ata po hetojnë një lidhje të mundshme me Iranin, Rusinë ose grupe militante jo-shtetërore. RAF Fairford ka qenë gjithashtu në qendër të protestave nga aktivistët kundër luftës.

Pesë të dyshuarit, emrat e të cilëve nuk janë bërë të ditur, fillimisht u ndaluan për vepra të dyshuara penale me eksplozivë dhe më vonë u arrestuan gjithashtu me dyshimin për përgatitjen e një akti terrorizmi.

Policia tha se burrat janë të gjithë shtetas britanikë nga Londra dhe në të 20-at.

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