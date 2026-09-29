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Bota

Rubio paralajmëron Kubën: Mos prisni fundin e administratës Trump, zgjidhni një rrugë tjetër

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Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se SHBA-të shpresojnë që Kuba të zgjedhë “një rrugë tjetër”, duke paralajmëruar se ata që besojnë se mund të presin deri në fund administrata e Presidentit Donald Trump do ta “mësojnë mësimin në mënyrën e vështirë” nëse nuk ndryshojnë kursin.

Administrata Trump ka deklaruar më parë se qëllimi i saj është të ndryshojë qeverinë komuniste të Kubës.

Një bllokadë nafte e imponuar nga SHBA-të, e zbatuar në fillim të këtij viti, e ka vënë vendin nën një presion të rëndë, ndërsa përballet me mungesa të karburantit dhe ndërprerje të energjisë elektrike të përkeqësuara nga infrastruktura e dëmtuar.

“Shpresojmë që Kuba do të zgjedhë një rrugë tjetër”, tha Rubio, duke shtuar se Uashingtoni shpresonte që “disa njerëz” që kontrollojnë qeverinë kubane do të “hapin sytë ndaj realitetit me të cilin po përballen”.

“Fatkeqësisht, shumë njerëz që vazhdojnë atje të brohorasin me slogane revolucionare, ende besojnë se mund të presin deri në fund të kësaj administrate dhe të mos bëjnë ndryshime ose të mos bëjnë asgjë. Ata gabohen dhe do ta mësojnë mësimin në mënyrën e vështirë nëse nuk korrigjojnë gabimet”, shtoi Rubio.

Ministri i Jashtëm kubanez Bruno Rodriguez i tha Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të shtunën se Kuba do të jetë gjithmonë e hapur për dialog me Uashingtonin.

Trump parashikoi gjatë fundjavës se SHBA-të dhe Kuba do të arrijnë një marrëveshje dhe se ai nuk mendon se veprimi ushtarak do të jetë i nevojshëm.

Uashingtoni ka mbajtur një embargo ndaj Kubës për më shumë se 60 vjet dhe administrata Trump ka rritur presionin mbi Havanën pasi përdori ushtrinë amerikane në janar për të rrëzuar dhe kapur presidentin e atëhershëm venezuelian Nicolas Maduro.

“Ata kanë nevojë për zgjedhje të lira dhe të ndershme në atë vend”, tha Rubio për Venezuelën, duke shtuar se Uashingtoni po punonte për të krijuar kushtet e nevojshme për zgjedhje të tilla sa më shpejt të jetë e mundur. Ai nuk ofroi një afat kohor.

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