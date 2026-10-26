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Ukraina

Rusët godasin një objekt energjetik në rajonin e Çernivcit, ndërprerje të detyruara të energjisë

· 2 min lexim
Infrastrukturë energjetike në Ukrainë. Pamje arkiv
Infrastrukturë energjetike në Ukrainë. Pamje arkiv

Një dron reaktiv rus goditi mbrëmjen e së hënës rajonin e Çernivcit në perëndim të Ukrainës, ku copëzat e tij dëmtuan një objekt energjetik dhe shkaktuan ndërprerje të detyruara të energjisë elektrike, ndërsa në qytetin e Çernivcit uji po furnizohet me presion të ulët.

“Mbrëmjen e 26 tetorit Bukovina u sulmua nga një dron reaktiv sulmues. Si pasojë e rënies së copëzave të dronit u dëmtua njëri nga objektet energjetike të rajonit, gjë që çoi në ndërprerje të detyrueshme të furnizimit me energji elektrike”, njoftoi kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Çernivcit, Ruslan Osipenko, siç njofton Ukrinform.

Sipas Osipenkos, nga goditja nuk pati të vrarë dhe as të plagosur. Në vendngjarje po punojnë të gjitha shërbimet e emergjencës dhe punimet e riparimit kanë nisur tashmë.

Kompania rajonale e shpërndarjes Chernivtsioblenergo njoftoi dëmtim në rrjetet elektrike, i cili mund të çojë në “ndërprerje të konsiderueshme emergjente të energjisë”, dhe shtoi se brigadat e emergjencës po punojnë me regjim të përforcuar për të hequr sa më shpejt dëmtimin dhe për të siguruar furnizim të qëndrueshëm.

Ndërkohë, ndërmarrja e ujësjellësit Chernivtsivodokanal bëri të ditur se, për shkak të ndërprerjes së energjisë, uji në Çernivci po furnizohet me presion të ulët, duke theksuar se situata është nën kontroll dhe punimet e stabilizimit po vazhdojnë.

Sulmi vjen ndërsa Rusia po i përshkallëzon goditjet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës në prag të dimrit — në mëngjesin e 26 tetorit ndërprerje të energjisë për konsumatorët u regjistruan në gjashtë rajone të vendit për shkak të sulmeve ruse.

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