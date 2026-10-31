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Ukraina

Rusët sulmojnë Sumyn me dronë reaktivë dhe FPV, një i plagosur dhe zjarre në zonën industriale

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Mëngjesin e së shtunës, 31 tetor, trupat ruse goditën me dronë infrastrukturën civile në Sumy dhe në komunitetin e Sumyt, siç njofton Shelter. Nga sulmi u plagos një person, ndërsa shpërthyen disa zjarre.

Sipas kreut të Administratës Ushtarake të Qytetit të Sumyt, Serhiy Kryvosheienko, dhe Drejtorisë Kryesore të DSNS-së në rajonin e Sumyt, u goditën rajonet Kovpakivskyi dhe Zarichnyi të qendrës rajonale. Armiku përdori dronë reaktivë dhe dronë FPV me fibër optike.

U regjistruan disa goditje në zonën industriale të Sumyt. U dëmtuan një automjet i madh, ambiente jorezidenciale dhe automjete të tjera, ndërsa në vendet e goditjeve shpërthyen zjarre.

Sipas DSNS-së, në komunitetin e Sumyt një dron armik goditi një shtëpi banimi. U plagos një person dhe zjarrfikësit shuan zjarrin në vendin e goditjes.

Shpëtuesit punuan njëkohësisht në disa lokacione dhe u detyruan disa herë të pezullonin punën për shkak të kërcënimit të vazhdueshëm të goditjeve të përsëritura. Tani të gjitha vatrat e zjarrit në qytet dhe në komunitet janë shuar plotësisht dhe po eliminohen pasojat.

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