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Ukraina

Dronë rusë godasin rrethin e Brovaryt në rajonin e Kievit, dy të plagosur dhe një shtëpi e dëmtuar

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Dron i tipit Shahed në fluturim (Foto ilustruese: Ukrinform)

Natën e 31 tetorit, dy persona u plagosën si pasojë e një sulmi me dronë në rrethin e Brovaryt, në rajonin e Kievit, siç njofton Kyivshchyna.

Sipas Administratës Ushtarake Rajonale të Kievit (OVA), rusët sulmuan rrethin e Brovaryt me dronë goditës.

Një grua e lindur në vitin 1950, me një plagë të çarë në pjesën temporale të kokës, u dërgua në spital. Një burrë i lindur në vitin 1951 pësoi reaksion akut ndaj stresit dhe iu dha ndihmë në vend.

Si pasojë e sulmit u dëmtuan një shtëpi private dhe një ndërtesë ndihmëse.

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