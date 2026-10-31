Dronë rusë godasin rrethin e Brovaryt në rajonin e Kievit, dy të plagosur dhe një shtëpi e dëmtuar
Natën e 31 tetorit, dy persona u plagosën si pasojë e një sulmi me dronë në rrethin e Brovaryt, në rajonin e Kievit, siç njofton Kyivshchyna.
Sipas Administratës Ushtarake Rajonale të Kievit (OVA), rusët sulmuan rrethin e Brovaryt me dronë goditës.
Një grua e lindur në vitin 1950, me një plagë të çarë në pjesën temporale të kokës, u dërgua në spital. Një burrë i lindur në vitin 1951 pësoi reaksion akut ndaj stresit dhe iu dha ndihmë në vend.
Si pasojë e sulmit u dëmtuan një shtëpi private dhe një ndërtesë ndihmëse.
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