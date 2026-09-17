Rusia godet sërish uzinën Zaporizhstal: dy raketa balistike në impiantin e çelikut, sulmi i katërt brenda një muaji
Në orët e para të mëngjesit të 17 shtatorit 2026, Rusia goditi me dy raketa balistike uzinën e hekurit dhe çelikut Zaporizhstal në qytetin e Zaporizhzhias, njoftoi grupi Metinvest — prodhuesi më i madh i çelikut në Ukrainë dhe pronari i impiantit.
Sipas njoftimit të kompanisë, sulmet goditën zonat industriale të punishteve të uzinës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturën inxhinierike dhe hekurudhore. Një punonjës mbeti i plagosur dhe u dërgua në spital: ai u shpëtua nga rrënojat dhe ka pësuar plagë nga shrapneli si dhe tronditje. Gjatë sulmit, punonjësit u strehuan në strehimoret e uzinës sipas procedurave të emergjencës, ndërsa nuk u raportua asnjë viktimë.
Ky është sulmi i katërt balistik ndaj uzinës brenda pak më shumë se një muaji; që nga gushti, Rusia ka lëshuar gjithsej 17 raketa balistike kundër Zaporizhstal-it. Uzina ishte mbyllur pas sulmeve të mëparshme të 11 dhe 27 gushtit, si dhe të 12 shtatorit, dhe nuk kishte rifilluar ende prodhimin. Metinvest e quan sulmin e ri “terror sistematik kundër industrisë ukrainase” dhe një përpjekje të qëllimshme për të penguar rimëkëmbjen e impiantit.
Drejtori operativ i Metinvest, Oleksandr Myronenko, tha: “Shteti agresor po zhvillon qëllimisht luftë kundër civilëve dhe po shkatërron objektet prodhuese që mbajnë gjallë ekonominë e Ukrainës.”
Zaporizhstal është një nga uzinat më të mëdha metalurgjike të Ukrainës dhe prodhon hekur të derdhur dhe çelik për përdorim civil, jo për qëllime ushtarake.
Burimi: Metinvest
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