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Ukraina

Rusia thotë se rrëzoi mbi 1.300 dronë ukrainas gjatë natës, qindra prej tyre drejt Moskës

Moska pretendon se ka interceptuar 1.336 dronë ukrainas gjatë natës mes së dielës dhe së hënës, në një nga sulmet më të mëdha të Kievit në gati pesë vjet luftë, vetëm pak ditë para samitit të Shenzhenit mes Putinit, Trumpit dhe Xi-së.

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Kremlini në Moskë natën

Moska pretendon se ka interceptuar 1.336 dronë ukrainas gjatë natës mes së dielës dhe së hënës, në një nga sulmet më të mëdha të Kievit në gati pesë vjet luftë, vetëm pak ditë para samitit të Shenzhenit mes Putinit, Trumpit dhe Xi-së.

Rusia tha të hënën se mbrojtja e saj ajrore ka interceptuar më shumë se 1.300 dronë ukrainas gjatë natës, përfshirë qindra që synonin Moskën, siç njofton EuropeSays, duke cituar Ministrinë ruse të Mbrojtjes dhe kryebashkiakun e Moskës. Sipas pretendimeve të Moskës, bëhet fjalë për një nga sulmet më të mëdha të Kievit në gati pesë vjet luftë, por shifrat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.

Kryebashkiaku i Moskës, Sergey Sobyanin, tha në Telegram se mbrojtja ajrore interceptoi rreth 600 dronë që fluturonin drejt rajonit të Moskës gjatë natës dhe mëngjesit të së hënës. Sipas tij, shumica u shkatërruan në afrime të largëta, ndërsa 191 u “neutralizuan” gjatë afrimit drejt kryeqytetit rus.

Ministria ruse e Mbrojtjes tha më pas se mbrojtja ajrore interceptoi dhe shkatërroi 1.336 dronë ukrainas me krahë fiks gjatë natës në disa rajone, përfshirë zonën e Moskës, si dhe mbi Detin e Zi dhe Detin e Azovit. Nuk kishte informacion të menjëhershëm për dëme apo viktima.

Sulmi vjen pak ditë para samitit të Shenzhenit: Kina konfirmoi të hënën se presidenti Xi Jinping do të zhvillojë bisedime me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin më 19 nëntor, në margjinat e samitit të APEC-ut. Zyrtarët amerikanë thonë se lufta e Rusisë në Ukrainë nuk pritet të jetë në fokus të bisedimeve.

Interceptimet erdhën pak orë pasi forcat ukrainase goditën një impiant të madh petrokimik rus, një rafineri nafte dhe një objekt prodhimi ushtarak, siç raportoi AFP.

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