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16 Nën 2026
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Ukraina

Depo karburanti në Azov të Rusisë në flakë pas sulmeve ukrainase me dronë

Një depo nafte në qytetin Azov të Rusisë, në rajonin e Rostovit, raportohet se u përfshi nga flakët gjatë natës së 16 nëntorit, pas sulmeve ukrainase me dronë, ndërsa autoritetet lokale flasin për zjarre në disa objekte industriale.

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Depo karburanti në Azov të Rusisë në flakë pas sulmeve ukrainase me dronë
Një objekt nafte në Azov të Rusisë digjet pas sulmit ukrainas, 16 nëntor 2026. (Supernova_plus / Telegram)

Gjatë natës së 16 nëntorit, dronë ukrainas raportohet se sulmuan objekte nafte në qytetin Azov të Rusisë, duke lënë të paktën një objekt në flakë, siç njofton The Kyiv Independent. Sipas kanaleve monitoruese ukrainase Exilenova+ dhe Supernova+, një depo nafte në Azov, në rajonin e Rostovit, rreth 142 kilometra nga kufiri ukrainas, ishte në zjarr rreth orës 4 të mëngjesit me orën lokale, ndërsa pamjet e dëshmitarëve tregojnë një objekt nafte që digjet.

Guvernatori i rajonit të Rostovit, Yuri Slyusar, tha se “katër objekte industriale në Azov pësuan zjarre” si pasojë e sulmit ukrainas.

Gazeta opozitare ruse Astra raportoi se zjarri mund të ketë nisur pranë dy objekteve të naftës ngjitur: depoja e naftës e Azovit, e operuar nga kompania “Flash Energy”, ku ruhen produkte nafte, dhe një objekt tjetër pranë ku ruhen karburante të lëngshme, të ngurta dhe të gazta, sipas analizave open-source të Astra-s.

The Kyiv Independent thekson se nuk mund ta verifikojë në mënyrë të pavarur dëmin apo objektivat në momentin e botimit, ndaj ngjarja po trajtohet si histori në zhvillim.

Azov ndodhet në bregun e majtë të lumit Don, rreth 16 kilometra nga Deti i Azovit, dhe ka qenë objektiv edhe më parë: më 26 shtator forcat ukrainase goditën Uzinën Optiko-Mekanike të Azovit, ndërsa më 10 korrik u godit depoja Azovnefteprodukt.

Sulmi vjen pas njoftimit të presidentit Volodymyr Zelensky se goditjet ukrainase kanë nxjerrë jashtë funksionit mbi 55 për qind të kapacitetit rus të rafinimit të naftës, si përgjigje ndaj bombardimeve ruse të infrastrukturës energjetike ukrainase.

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