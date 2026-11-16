Rusia sulmoi Ukrainën me 158 dronë gjatë natës, mbrojtja ajrore neutralizoi 131 prej tyre
Forcat ruse lëshuan 158 dronë sulmues mbi Ukrainën nga mbrëmja e 15 nëntorit; deri në orën 08:00 të së hënës, mbrojtja ajrore ukrainase kishte rrëzuar ose shtypur 131 prej tyre, ndërsa goditje u regjistruan në 19 pika.
Forcat ruse lëshuan 158 dronë sulmues mbi Ukrainën nga mbrëmja e 15 nëntorit; deri në orën 08:00 të së hënës, mbrojtja ajrore ukrainase kishte rrëzuar ose shtypur 131 prej tyre, ndërsa goditje u regjistruan në 19 pika.
Sulmi filloi në orën 18:00 të 15 nëntorit, siç njofton Ukrinform, duke cituar Forcën Ajrore të Ukrainës. Rusia sulmoi me 158 dronë sulmues Shahed — 77 prej tyre me motor reaktiv — si dhe me dronë Gerbera dhe dronë mashtrues Parodiya, të lëshuar nga drejtimet Orjol, Kursk, Millerovo, Shatalovo dhe Primorsko-Akhtarsk në Rusi, si dhe nga Chauda dhe Hvardiiske në Krimenë e pushtuar përkohësisht.
Sulmi ajror u zmbraps nga avionët, njësitë raketore kundërajrore, njësitë e luftës elektronike dhe sistemeve pa pilot, si dhe grupet e lëvizshme të zjarrit të Forcave të Mbrojtjes së Ukrainës.
Sipas të dhënave paraprake, deri në orën 08:00 të së hënës, 16 nëntor, mbrojtja ajrore kishte rrëzuar ose shtypur 131 dronë. Goditje u regjistruan në 19 pika, ndërsa mbeturina të objektivave të rrëzuar ranë në 11 pika të tjera.
Siç raportoi Ukrinform, një grua u vra dhe dy persona të tjerë u plagosën në një sulm rus në rrethin Khortytskyi të Zaporizhzhias, ku armiku goditi me dron një objekt infrastrukture.
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