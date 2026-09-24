Sanchez në OKB: Spanja dënon “gjenocidin” në Gaza dhe refuzon të përfshihet në luftërat e agresionit — përfshirë Iranin
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez deklaroi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se vendi i tij prej tetë vitesh kundërshton çdo luftë agresioni — në Ukrainë, Liban apo Iran — dhe se do të mbajë embargon e armëve ndaj qeverisë së Benjamin Netanyahut.
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, përdori fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të dënuar ashpër luftën në Gaza dhe për të riafirmuar qëndrimin e Madridit kundër çdo lufte agresioni, përfshirë edhe luftën ndaj Iranit.
“Spanja ka tetë vjet që kundërshton të gjitha luftërat e agresionit, kudo që kanë nisur — qoftë në Ukrainë, në Liban apo në Iran”, deklaroi Sanchez nga podiumi i OKB-së në Nju Jork. Ai shtoi se vendi i tij ka refuzuar të rrisë shpenzimet ushtarake dhe ka bërë gjithçka për të shmangur agresionet që bien ndesh me Kartën e OKB-së.
Kryeministri spanjoll renditi edhe masat konkrete që qeveria e tij ka ndërmarrë: sanksione ndaj agresorëve rusë, embargo armësh ndaj qeverisë së Netanyahut në Izrael dhe ndalimin e përdorimit të territorit spanjoll për vendosjen e një agresioni që bie ndesh me ligjin ndërkombëtar.
“Spanja dënon në mënyrë të prerë gjenocidin që Netanyahu po vazhdon të kryejë në Gaza”, tha Sanchez, duke e cilësuar qëndrimin e Madridit si një nga zërat më kritikë në Evropë ndaj operacioneve izraelite.
Deklarata vjen në një moment kur lufta SHBA–Iran po hyn në muajin e shtatë dhe Asambleja e Përgjithshme e OKB-së është shndërruar në skenën kryesore diplomatike, ku një ditë më parë fjaluan presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/24/iran-war-live-tehran-says-it-wont-be-bullied-remains-open-for-talks
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.