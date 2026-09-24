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Konflikti SHBA - Iran

Sanchez në OKB: Spanja dënon “gjenocidin” në Gaza dhe refuzon të përfshihet në luftërat e agresionit — përfshirë Iranin

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez deklaroi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se vendi i tij prej tetë vitesh kundërshton çdo luftë agresioni — në Ukrainë, Liban apo Iran — dhe se do të mbajë embargon e armëve ndaj qeverisë së Benjamin Netanyahut.

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Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, përdori fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të dënuar ashpër luftën në Gaza dhe për të riafirmuar qëndrimin e Madridit kundër çdo lufte agresioni, përfshirë edhe luftën ndaj Iranit.

“Spanja ka tetë vjet që kundërshton të gjitha luftërat e agresionit, kudo që kanë nisur — qoftë në Ukrainë, në Liban apo në Iran”, deklaroi Sanchez nga podiumi i OKB-së në Nju Jork. Ai shtoi se vendi i tij ka refuzuar të rrisë shpenzimet ushtarake dhe ka bërë gjithçka për të shmangur agresionet që bien ndesh me Kartën e OKB-së.

Kryeministri spanjoll renditi edhe masat konkrete që qeveria e tij ka ndërmarrë: sanksione ndaj agresorëve rusë, embargo armësh ndaj qeverisë së Netanyahut në Izrael dhe ndalimin e përdorimit të territorit spanjoll për vendosjen e një agresioni që bie ndesh me ligjin ndërkombëtar.

“Spanja dënon në mënyrë të prerë gjenocidin që Netanyahu po vazhdon të kryejë në Gaza”, tha Sanchez, duke e cilësuar qëndrimin e Madridit si një nga zërat më kritikë në Evropë ndaj operacioneve izraelite.

Deklarata vjen në një moment kur lufta SHBA–Iran po hyn në muajin e shtatë dhe Asambleja e Përgjithshme e OKB-së është shndërruar në skenën kryesore diplomatike, ku një ditë më parë fjaluan presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/24/iran-war-live-tehran-says-it-wont-be-bullied-remains-open-for-talks

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