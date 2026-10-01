☀️
Tiranë 26°C · Kthjellët 01 Tetor 2026
S&P 500 7,652 ▼0.25%
DOW 50,906 ▼0.86%
NASDAQ 26,861 ▲0.24%
NAFTA 91.45 ▲1.14%
ARI 4,204 ▲0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
₿ CRYPTO
BTC $83,996 ▲ +0.12% ETH $2,701 ▲ +0.27% XRP $1.4934 ▼ -1.21% SOL $117.9800 ▼ -1.5%
S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 91.45 ▲1.14 % ARI 4,204 ▲0.42 % S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 91.45 ▲1.14 % ARI 4,204 ▲0.42 %
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
01 Tet 2026
Breaking
Yjet e «Game of Thrones»-it dhe «Harry Potter»-it kryesojnë premierën botërore të dramës «Expecting» në Londër Islami: Kosova po shndërrohet në kartën kryesore elektorale në Serbi “Hap i madh për energjinë e Kosovës”, dy kompani amerikane garojnë për ndërtimin e sistemeve të baterive 340 MWh në Istog e Ferizaj Hapet sot në British Museum ekspozita «Korea»: 100 kryevepra nga koleksioni legjendar i Lee Kun-Hee-së Fermeri 80-vjeçar i zhdukur në Kretën e goditur nga stuhia gjendet i vdekur
Menu
Film

Sarandos konfirmon: «KPop Demon Hunters 2» vjen në kinema në gjithë botën — kthesë e madhe në strategjinë e Netflix

Bashkë-CEO i Netflix-it, Ted Sarandos, njoftoi në Bloomberg Screentime se vazhdimi i fenomenit të animuar do të marrë "një publikim teatral shumë të gjerë"; filmi pritet në vitin 2029

· 2 min lexim

Netflix po përgatitet për një hap të paprecedentë: «KPop Demon Hunters 2», vazhdimi i fenomenit të animuar të vitit 2025, do të dalë në kinema në gjithë botën para se të mbërrijë në platformë, siç konfirmoi bashkë-CEO i gjigantit të streaming-ut, Ted Sarandos, të mërkurën në skenën e Bloomberg Screentime në Los Angeles, sipas raportimit të Deadline-it.

“Kur të vijë vazhdimi i ‘KPop Demon Hunters’, mund të prisni një publikim teatral shumë të gjerë”, tha Sarandos, duke e përshkruar planin si “të madh, të gjerë dhe global” — një ndryshim radikal nga strategjia e filmit të parë, i cili u shfaq ekskluzivisht në Netflix në qershor 2025 dhe nuk pati kurrë një publikim tradicional në kinema, siç njofton ComingSoon. Data e saktë e publikimit pritet në vitin 2029, megjithëse kompania nuk e ka konfirmuar ende zyrtarisht datën.

Shifrat e filmit të parë shpjegojnë vendimin: 325.1 milionë shikime në 90 ditët e para — rekordi absolut i një filmi origjinal në Netflix — dhe 63 javë radhazi në Top 10-in global. Filmi i prodhuar nga Sony Pictures Animation, me regji nga Maggie Kang dhe Chris Appelhans, tregon historinë e grupit të vajzave Huntr/x që natën luftojnë demonët. Edhe versioni “singalong” i publikuar kufizuar në kinema fitoi rreth 19 milionë dollarë vetëm në dy ditë në Amerikë, duke treguar urinë e publikut për ta parë historinë në ekranin e madh.

Njoftimi është pjesë e një kthese më të gjerë në politikën teatrale të Netflix-it. Sarandos tha se filmat e mëdhenj familjarë do të përfitojnë nga daljet e gjera në kinema: «Narnia: The Magician’s Nephew» e Greta Gerwig dhe «Charlie vs. the Chocolate Factory» do të marrin përkatësisht 50 dhe 47 ditë dritare teatrale, ndërsa «La Bola Negra» 46 ditë. Për herë të parë, kompania do të raportojë edhe rezultatet e box office-it për këto publikime, tha Sarandos në Los Angeles.

Bashkë-CEO i Netflix-it theksoi se kompania nuk pret që të ardhurat teatrale të përcaktojnë vetë suksesin financiar të filmave; ai e sheh daljen në kinema si “një rrezik të kufizuar me mundësi për një përfitim shumë të madh” para se filmi të mbërrijë në platformë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu