Sarandos konfirmon: «KPop Demon Hunters 2» vjen në kinema në gjithë botën — kthesë e madhe në strategjinë e Netflix
Bashkë-CEO i Netflix-it, Ted Sarandos, njoftoi në Bloomberg Screentime se vazhdimi i fenomenit të animuar do të marrë "një publikim teatral shumë të gjerë"; filmi pritet në vitin 2029
Netflix po përgatitet për një hap të paprecedentë: «KPop Demon Hunters 2», vazhdimi i fenomenit të animuar të vitit 2025, do të dalë në kinema në gjithë botën para se të mbërrijë në platformë, siç konfirmoi bashkë-CEO i gjigantit të streaming-ut, Ted Sarandos, të mërkurën në skenën e Bloomberg Screentime në Los Angeles, sipas raportimit të Deadline-it.
“Kur të vijë vazhdimi i ‘KPop Demon Hunters’, mund të prisni një publikim teatral shumë të gjerë”, tha Sarandos, duke e përshkruar planin si “të madh, të gjerë dhe global” — një ndryshim radikal nga strategjia e filmit të parë, i cili u shfaq ekskluzivisht në Netflix në qershor 2025 dhe nuk pati kurrë një publikim tradicional në kinema, siç njofton ComingSoon. Data e saktë e publikimit pritet në vitin 2029, megjithëse kompania nuk e ka konfirmuar ende zyrtarisht datën.
Shifrat e filmit të parë shpjegojnë vendimin: 325.1 milionë shikime në 90 ditët e para — rekordi absolut i një filmi origjinal në Netflix — dhe 63 javë radhazi në Top 10-in global. Filmi i prodhuar nga Sony Pictures Animation, me regji nga Maggie Kang dhe Chris Appelhans, tregon historinë e grupit të vajzave Huntr/x që natën luftojnë demonët. Edhe versioni “singalong” i publikuar kufizuar në kinema fitoi rreth 19 milionë dollarë vetëm në dy ditë në Amerikë, duke treguar urinë e publikut për ta parë historinë në ekranin e madh.
Njoftimi është pjesë e një kthese më të gjerë në politikën teatrale të Netflix-it. Sarandos tha se filmat e mëdhenj familjarë do të përfitojnë nga daljet e gjera në kinema: «Narnia: The Magician’s Nephew» e Greta Gerwig dhe «Charlie vs. the Chocolate Factory» do të marrin përkatësisht 50 dhe 47 ditë dritare teatrale, ndërsa «La Bola Negra» 46 ditë. Për herë të parë, kompania do të raportojë edhe rezultatet e box office-it për këto publikime, tha Sarandos në Los Angeles.
Bashkë-CEO i Netflix-it theksoi se kompania nuk pret që të ardhurat teatrale të përcaktojnë vetë suksesin financiar të filmave; ai e sheh daljen në kinema si “një rrezik të kufizuar me mundësi për një përfitim shumë të madh” para se filmi të mbërrijë në platformë.
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