Satelitët zbulojnë 19 transfere nafte anije-në-anije në një ditë në Gjirin e Omanit: Brent bie në 101.18 dollarë
Kompania e gjurmimit të anijeve TankerTrackers njofton se 11 nga transferet ishin naftë e papërpunuar dhe dy gaz natyror i lëngshëm; analistët thonë se kjo praktikë po mban eksportet e Lindjes së Mesme mbi nivelet e para-luftës, ndërsa çmimet e naftës bien.
Të paktën 19 transfere anije-në-anije të naftës dhe produkteve të tjera energjetike janë kryer brenda një dite të vetme në Gjirin e Omanit, tregojnë imazhet satelitore të publikuara nga kompania e gjurmimit të anijeve TankerTrackers, siç njofton Al Jazeera.
Sipas kompanisë, 11 nga transferet përfshinin naftë të papërpunuar, dy gaz natyror të lëngshëm, ndërsa pjesa tjetër produkte të rafinuara, përfshirë benzinë dhe naftë motorike. Analistët e cituar thonë se rritja e ndjeshme e transfereve anije-në-anije është një nga arsyet kryesore të rimëkëmbjes së eksporteve të naftës nga Lindja e Mesme, pavarësisht luftës dhe bllokadave të Iranit dhe SHBA-së.
Praktika funksionon me cisterna që lëvizin vazhdimisht përtej Ngushticës së Hormuzit për të shkarkuar ngarkesën në cisterna të tjera që presin në Gjirin e Omanit, duke shmangur kështu rrezikun e kalimit të plotë përmes ngushticës së kontestuar.
Ndërkohë, çmimet globale të naftës kanë rënë pas lajmeve se eksportet e naftës së papërpunuar nga Lindja e Mesme kanë tejkaluar nivelet e para-luftës. Kontratat e së ardhmes së naftës Brent ranë me 1 për qind në 101.18 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane WTI ra po aq në 95.42 dollarë, sipas agjencisë Reuters. Vendet e G7-ës kanë rënë dakord gjithashtu të lëshojnë 100 milionë fuçi naftë të papërpunuar dhe naftë motorike nga rezervat e emergjencës.
“Ky kombinim mjafton për t’i mbajtur çmimet nën kontroll për momentin, edhe pse rreziqet e dëmtimeve të mëtejshme të infrastrukturës energjetike dhe ndërprerjeve të furnizimit mbeten reale,” tha Vandana Hari, themeluese e firmës së analizës së tregjeve energjetike Vanda Insights, e cituar nga Al Jazeera.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.