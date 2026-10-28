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Ukraina

SBU-ja ndalon dy ushtarakë rusë që ikën nga fronti dhe po shkonin drejt Kievit

Kundërzbulimi i SBU-së ndaloi në territorin pranë frontit në rajonin e Doneckut dy kontraktues të regjimentit 291 të këmbësorisë së motorizuar ruse, të veshur me rroba civile, që lëviznin me autostop drejt Kievit për t'u fshehur atje.

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Kundërzbulimi i Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU) ka ndaluar në territorin pranë frontit në rajonin e Doneckut dy kontraktues të regjimentit 291 të këmbësorisë së motorizuar të Qarkut Ushtarak Jugor të Rusisë, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar SBU-së. Të dy ishin veshur me rroba civile dhe lëviznin drejt Kievit me një makinë që e kishin ndalur me autostop.

Ata u ndaluan në një pikë kontrolli në hyrje të rajonit të Dnipropetrovskut, ndërsa njërit prej tyre iu gjet në qafë medaljoni i ushtarakut të ushtrisë ruse. Të ndaluarit shpresonin të arrinin në Kiev, ku njëri prej tyre ka të afërm, dhe të fshiheshin atje.

Njëri i ndaluar është banor i Dovzhanskit të pushtuar përkohësisht në rajonin e Luhanskut, i dënuar dy herë për vrasje, i cili lufton për rusët kundër Forcave të Mbrojtjes së Ukrainës që nga viti 2016. Pas fillimit të pushtimit në shkallë të gjerë, ai luftoi pranë Bahmutit si ndihmësnavigues i një sistemi raketor antitank. I ndaluari tjetër është shtetas i Rusisë, i cili nënshkroi kontratën me Ministrinë ruse të Mbrojtjes ndërsa vuante dënimin me burg për vrasje.

Kohët e fundit të dy ishin dërguar për të sulmuar pozicionet ukrainase në drejtimin e Kramatorskut, prej nga ikën nga vija e kontaktit dhe hynë në një fshat në “zonën gri”. Atje ata u ndërruan me rroba civile të gjetura në një shtëpi të braktisur, varrosën në atë shtëpi uniformat dhe armët e tyre të shërbimit të ushtrisë ruse dhe u nisën në këmbë drejt qendrës së rrethit. Rrugës ata ndaluan një makinë, pronari i së cilës pranoi t’i çonte deri në Dnipro, prej nga planifikonin të shkonin në Kiev, por u ndaluan pranë kufirit administrativ të rajonit pranë frontit.

Hetuesit e SBU-së i komunikuan banorit të Luhanskut dyshimin sipas nenit 111, pjesët 1 e 2, për tradhti shtetërore në kushte lufte, dhe nenit 111-1, pjesa 7, për veprimtari bashkëpunimi. Hetimi vazhdon për të zbardhur të gjitha rrethanat, ndërsa i dyshuari ndodhet në paraburgim pa të drejtë kushti dhe rrezikon burgim të përjetshëm me konfiskim të pronës. Bashkëpunëtori i tij, shtetasi rus, mbahet si rob lufte.

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