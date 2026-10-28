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Ukraina

Polonia ndalon në Varshavë një ukrainas të kërkuar nga Rumania për zjarrvënien në ndërmarrjen e mbrojtjes në Brashov

Byroja Qendrore e Hetimit e policisë polake ndaloi në distriktin Ursus të Varshavës shtetasin ukrainas Artem S., të kërkuar nga Rumania me urdhër arresti evropian si i dyshuar për përfshirje në sabotimin me zjarrvënie të ndërmarrjes së mbrojtjes në Brashov.

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Pamje arkiv: Avionë F-16 të Forcave Ajrore rumune mbi det. Foto: NATO Allied Air Command, domeni publik

Siç njofton Ukrinform, Byroja Qendrore e Hetimit e Policisë së Polonisë (CBŚP) ndaloi në distriktin Ursus të Varshavës shtetasin e Ukrainës Artem S., të cilin Rumania e kërkon me urdhër arresti evropian. Ai dyshohet për përfshirje në përgatitjen e një sabotimi përmes zjarrvënies së një ndërmarrjeje të industrisë së mbrojtjes, zjarrvënie që kishte ndodhur më 14 shtator 2026. Këtë e njoftoi në rrjetin X ministri i Brendshëm dhe i Administratës i Polonisë, Marcin Kierwiński.

Sipas medias RMF24, ukrainasi 25-vjeçar ishte pjesë e një grupi sabotimi prej tre personash që vepronte me porosi të Rusisë dhe lidhet me zjarrvënie në Rumani. Në mes të shtatorit grupi i vuri zjarrin ambienteve të koncernit shtetëror të mbrojtjes Romarm në Brashov, në Rumaninë qendrore, dhe zjarri përfshiu një repart prodhimi me sipërfaqe rreth 1.000 metra katrorë.

Detyra e ukrainasit ishte zbulimi (rekognoscimi) i objektit që planifikohej të digjej, si edhe financimi i operacionit. Sipas shërbimeve rumune të inteligjencës, ai bashkëpunonte me dy shtetas të Bjellorusisë, të cilët tashmë janë ndaluar në Gjermani.

Në shënjestrën e grupit, sipas hetimit, ishin edhe qendra stërvitjeje të ushtarakëve ukrainas, ndërmarrje shtetërore e private të prodhimit të armëve dhe objekte të tjera industriale.

Për fatin e mëtejshëm të të ndaluarit, përfshirë çështjen e ekstradimit të tij në Rumani, do të vendosë gjykata. Faqja ka raportuar më parë se inteligjenca rumune zbuloi rrjetin e sabotimit të koordinuar nga Rusia dhe se Rumania thirri ambasadorin rus në shenjë proteste; ndalimi në Varshavë është zhvillimi i ri i kësaj çështjeje.

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