«School Girls; or, The African Mean Girls Play» hap perden nesër në Broadway: mbrëmja e hapjes në Samuel J. Friedman Theatre me Denée Benton, Patina Miller dhe Jasmine Amy Rogers
Komedia e shumëvlerësuar e Jocelyn Bioh-së «School Girls; or, The African Mean Girls Play» po bën debutimin e saj në Broadway, dhe siç njofton BroadwayWorld, hapja zyrtare do të mbahet nesër, më 28 shtator 2026, në Samuel J. Friedman Theatre të New York-ut. Produksioni drejtohet nga regjisorja e dy herë nominuar për Tony, Whitney White, duke ribashkuar dyshen krijuese që kishte sjellë suksesin e «Jaja’s African Hair Braiding».
Shfaqja sillet rreth Paulina-s, «mbretëreshës së bletëve» së Aburi Girls Boarding School, e cila ëndërron titullin e Miss Ghana 1986 si rrugën drejt famës dhe prosperitetit. Kur një rekrutues i konkursit të bukurisë zbret në shkollë, Paulina dhe shoqet e saj bëjnë gjithçka për të fituar — derisa një nxënëse e re e transferuar nga Amerika e çon konkurrencën në një nivel krejtësisht tjetër, personal dhe emocional.
Kasti i produksionit përbëhet nga Lucia Aremu si Ama, e nominuara për Tony Denée Benton si Paulina Sarpong, fituesja e Tony-t Patina Miller si Eloise Amponsah, si dhe Erin Morton, Nia Otchere-Sarfo, Jordan Rice, e nominuara për Tony Jasmine Amy Rogers dhe fituesja e Obie-s Heather Alicia Simms si drejtorja e shkollës. Prej tyre, Denée Benton, Patina Miller dhe Jasmine Amy Rogers i japin produksionit peshën e yjeve të Broadway-t që garantojnë një hapje të fortë të sezonit të vjeshtës.
«School Girls» e pati premierën botërore Off-Broadway në MCC Theater në vitin 2017, dhe që atëherë ka frymëzuar më shumë se 80 produksione rajonale dhe një premierë britanike në 2023. Mbërritja e saj në Broadway e konfirmon statusin e Bioh-së si një prej zërave më të rëndësishëm bashkëkohorë të dramës amerikane, ndërsa teatri i New York-ut shton në sezonin e vjeshtës edhe një produksion me shumicë kastesh femërore dhe me rrënjë të forta afrikane.
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