Sedloski para debutimit historik në Ligën e Kombeve: Nuk ka rëndësi me kë luan Zvicra — vetëm ne jemi të rëndësishëm
Përzgjedhësi Goce Sedloski para duelit të së shtunës kundër Zvicrës në Arenën Nacionale "Todor Proeski" në Shkup: të gjithë lojtarët janë gati, përveç Nikolovit, dhe ekipi nuk ka frikë nga favoriti.
Kombëtarja e Maqedonisë së Veriut po numëron orët drejt ndeshjes më të rëndësishme të këtij fillimviti: të shtunën, në orën 20:45, do të përballet me Zvicrën në Arenën Nacionale “Todor Proeski” në Shkup. Sfida, e para në histori mes dy përfaqësueseve, shënon edhe debutimin e Maqedonisë në Ligën B të Ligës së Kombeve, në grupin B1.
Në konferencën zyrtare për shtyp në prag të ndeshjes, përzgjedhësi Goce Sedloski u shfaq i kënaqur me javën e punës dhe i vendosur për një rezultat pozitiv. “Këto katër stërvitje të gjithë i përfunduan maksimalisht. Jam super i kënaqur me të gjithë lojtarët, të gjithë e dinë çfarë duhet të bëjnë në fushë”, deklaroi ai. “Duhet të luash kundër çdo rivali, edhe kundër Zvicrës së fuqishme. Me ndihmën e publikut besoj se mund të arrijmë rezultat pozitiv.”
Sedloski theksoi se ekipi nuk e ka frikë rivalin, çerekfinalistin e fundit të Botërorit. “Ne nuk e shikojmë shumë kundërshtarin — e dimë që kanë ekip të fortë, edhe pa ata që mungojnë. Megjithatë, dua të mendoj se vetëm ne vetë jemi të rëndësishëm”, u shpreh përzgjedhësi, duke shtuar se të gjithë futbollistët janë të shëndetshëm dhe stërviten mirë — përjashtimi i vetëm është Nikolovi, i cili nuk do të jetë në dispozicion.
Përzgjedhësi zbuloi se informacione shtesë për Zvicrën i kanë dhënë lojtarët Rastoderi dhe Alioski, të cilët e njohin mirë futbollin zviceran. Ai foli me tone pozitive edhe për kontaktin e parë me talentin e ri Matej Gaštarov nga Crvena Zvezda, i cili dëshiron të veshë fanellën e Maqedonisë — për aktivizimin e tij në këtë duel do të vendoset pas stërvitjes së fundit të sotme.
Kjo është ndeshja e pestë e Sedloskit në krye të kombëtares, por e para në terren vendas. Në Shkup pritet stadium i mbushur plot dhe mbështetje e madhe për kombëtaren.
Burimi: Gol.mk
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