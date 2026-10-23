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23 Tet 2026
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Bota

Sekretari amerikan i Thesarit: Linja e naftës së Iranit është shkatërruar, terminali i saj kryesor është bosh

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Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent ka deklaruar të premten se fushata ekonomike kundër Iranit ka “shkatërruar çdo shtresë të linjës jetësore të naftës së Iranit”.

“Flota e saj e tankerëve në hije është e varfëruar. Terminali i saj kryesor i naftës është bosh. Dhe rezervat e saj në det të hapur tani janë shterur”, postoi Bessent në X.

“Ndërkohë, iranianët e zakonshëm vazhdojnë të përballen me një krizë ekonomike në thellim, sepse regjimi i shpërdoron burimet e tij për dhunë dhe terrorizëm jashtë vendit, në vend që të përfitojë nga prosperiteti i popullit të tij në vend”, shtoi ai.

Irani nuk ka komentuar mbi akuzat e fundit të Bessentit. Operacioni “Economic Outcast” besohet se i ka shkaktuar dëme të rënda ekonomisë së Iranit që nga nisja e tij dy muaj më parë. Megjithatë, analistët thonë se Teherani nuk ka gjasa të ndryshojë qëndrimin e tij negociues si rezultat i kësaj.

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