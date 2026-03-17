Senati nis një debat maratonë mbi projektligjin e Trump për identifikimin e votuesve
Senati ka nisur një debat të zgjatur mbi “SAVE America Act” — një nga prioritetet kryesore legjislative të Presidentit Donald Trump.
Ligjvënësit votuan për të filluar shqyrtimin e projektligjit, i cili do të kërkonte që votuesit të paraqesin një dokument identifikimi dhe provë të shtetësisë amerikane në zgjedhjet federale. Ndërsa nuk pritet që legjislacioni të miratohet, debati mund të sjellë përplasje të ashpra retorike në sallë, me secilën palë që beson se është në anën e duhur të historisë për këtë çështje.
Politikisht, ligjvënësit nga secila parti synojnë t’u tregojnë mbështetësve të tyre se po luftojnë fort për këtë projektligj.
Demokratët janë përgatitur të flasin gjatë — madje ndoshta për ditë të tëra — në kundërshtim të projektligjit. Ndërkohë, republikanët pritet të përpiqen të shtojnë amendamente që adresojnë kërkesat e Trumpit, përfshirë dispozita për t’i dhënë fund praktikës së përhapur të votimit me postë pa arsye të justifikuar dhe për të synuar politika që lidhen me çështjet transgjinore.
Ndërsa debati zhvillohet në ditët në vijim, demokratët do të përpiqen të nxjerrin në pah ndarjet brenda radhëve republikane për këto tema, të cilat shpesh janë përdorur si beteja kulturore nga republikanët, por që nuk lidhen drejtpërdrejt me administrimin e zgjedhjeve.
Projektligji nuk pritet të kalojë, pasi nuk ka 60 votat e nevojshme për të mbyllur debatin. Republikanët në Senat nuk kanë as votat për të ndryshuar rregullat e filibuster-it apo për të mbajtur një “filibuster të folur” të zgjatur pafundësisht, gjë që do të rrezikonte të lejonte demokratët të bllokonin punën e Senatit.
Senati votoi 51 me 48 për të hapur debatin. Në një sinjal se votat nuk janë të mjaftueshme për të kapërcyer pragun prej 60 votash, republikania Lisa Murkowski nga Alaska iu bashkua demokratëve në përpjekjen për të bllokuar nisjen e debatit mbi paketën.
Në vend të kësaj, drejtuesit republikanë kanë zgjedhur të lejojnë senatorët të mbajnë fjalën dhe të debatojnë deri sa të shterojnë, edhe nëse kjo zgjat deri në fundjavë, përpara se udhëheqësi i shumicës në Senat, John Thune, të ndërmarrë hapa për ta mbyllur debatin.
Shumica e republikanëve argumentojnë se projektligji do t’i bëjë zgjedhjet më të sigurta. Nga ana tjetër, demokratët pretendojnë se kërkesa për dokumente të tilla do t’i dekurajojë njerëzit të votojnë dhe do të shërbejë si një pengesë shtesë për aksesin në kutitë e votimit.
“Pres me padurim një debat të fuqishëm, të gjatë dhe të gjallë në sallën e Senatit të Shteteve të Bashkuara mbi këto çështje të rëndësishme,” tha Thune të martën.
“Mendoj se është një debat i rëndësishëm për t’u zhvilluar, sepse është një çështje që qëndron në thelb të zgjedhjeve në këtë vend, dhe është diçka për të cilën populli amerikan kujdeset dhe për të cilën kemi dëgjuar shumë nga zgjedhësit në të gjithë vendin.”
Trump ka ushtruar presion mbi Thune në javët e fundit për ta shtyrë paketën përpara në Senat. Megjithatë, lideri republikan ka theksuar se projektligji nuk ka mbështetje të mjaftueshme, pavarësisht kërcënimeve të presidentit se nuk do të firmosë asnjë legjislacion derisa Kongresi të miratojë “SAVE America Act”.
Dhoma e Përfaqësuesve miratoi një version të projektligjit në shkurt, megjithëse ai nuk përfshinte disa nga prioritetet kryesore të Trumpit.
Udhëheqësi i pakicës në Senat, Chuck Schumer, e kritikoi projektligjin përpara votimit për nisjen e debatit.
“‘SAVE Act’ nuk ka të bëjë me mbrojtjen e votës. Ka të bëjë me vështirësimin e votimit dhe lehtësimin e manipulimit të zgjedhjeve,” tha Schumer, duke e quajtur atë “një projektligj për shtypjen e votuesve”.
“Kundërshtimi ynë si demokratë nuk është ndaj një dokumenti identifikimi me foto… kundërshtimi ynë është se ky është një projektligj që shtyp votuesit,” shtoi ai.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.