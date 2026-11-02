SHBA – CNN: 11 garat për Senatin që mund të ndryshojnë balancën politike në Uashington
– Një ditë përpara zgjedhjeve të mesmandatit në Shtetet e Bashkuara, gara për kontrollin e Senatit është bërë më konkurruese, me demokratët që shohin mundësi për të rimarrë shumicën në një sërë shtetesh të konsideruara tradicionalisht bastione republikane.
Sipas një analize të CNN-it, 11 vendet në Senat që kanë më shumë gjasa të ndryshojnë përkatësi partiake përfshijnë gara në Karolinën e Veriut, Ohajo, Alaskë, Mein, Teksas, Ajova, Kansas, Miçigan, Nju-Hampshire, Karolinën e Jugut dhe Xhorxhia.
Demokratëve u nevojitet të fitojnë katër vende të mbajtura aktualisht nga republikanët, ndërsa duhet të ruajnë të gjitha vendet e tyre në garë, për të siguruar shumicën në Senat.
Karolina e Veriut renditet si mundësia më e mirë për demokratët. Ish-guvernatori demokrat Roy Cooper kryeson ndaj kandidatit republikan Michael Whatley në sondazhet e fundit, duke rritur pritshmëritë për një fitore të mundshme të demokratëve në këtë shtet.
Një tjetër garë e rëndësishme zhvillohet në Ohajo, ku ish-senatori demokrat Sherrod Brown synon të rimarrë mandatin përballë republikanit Jon Husted. Edhe në Teksas, demokratët shpresojnë të shfrytëzojnë konkurrencën mes James Talarico dhe republikanit Ken Paxton, në një shtet që historikisht ka votuar për republikanët në zgjedhjet mbarëkombëtare.
Analiza përfshin gjithashtu Alaskën, ku demokratja Mary Peltola përballet me senatorin republikan Dan Sullivan, si dhe Mein, ku senatores republikane Susan Collins i duhet të përballojë një garë të vështirë për rizgjedhje.
Në listë janë edhe Kansas, Ajova dhe Karolina e Jugut, ku zhvillimet e fundit të fushatës dhe sondazhet kanë shtuar pasigurinë mbi rezultatet. Ndërkohë, në Miçigan dhe Nju-Hampshire, demokratët duhet të mbrojnë pozicionet e tyre përballë sfidave republikane.
Sipas CNN-it, pakënaqësia e votuesve për kostot e jetesës, ekonominë dhe politikat e administratës së presidentit Donald Trump po ndikon në klimën politike përpara votimit.
Megjithatë, republikanët po investojnë shuma të konsiderueshme në reklamat elektorale për të mbrojtur shumicën e tyre. Sipas të dhënave të kompanisë AdImpact, shpenzimet e planifikuara për reklama në 11 garat kryesore arrijnë rreth 560 milionë dollarë për republikanët dhe 521 milionë dollarë për demokratët.
CNN thekson se renditja pasqyron gjendjen e garave në prag të zgjedhjeve dhe nuk përbën parashikim përfundimtar të fituesve. Rezultatet do të varen nga pjesëmarrja në votime, mobilizimi i elektoratit dhe zhvillimet e fundit në secilin shtet.
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