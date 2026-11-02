SHBA / Rrëzimi i avionit privat në Florida, BBC rindërton momentet e fundit përmes regjistrimeve të fluturimit
FLORIDA, 2 nentor, ATSH/ Një avion privat u rrëzua në Florida të dielën, duke shkaktuar vdekjen e të nëntë personave që ndodheshin në bord, sipas autoriteteve amerikane.
BBC Verify ka rindërtuar momentet e fundit para rrëzimit, duke analizuar komunikimet audio mes pilotit dhe kontrollit të trafikut ajror, si dhe të dhënat e gjurmimit të fluturimit.
Në regjistrimin e komunikimeve dëgjohet një thirrje emergjence nga avioni: “Mayday, mayday, po zbresim 10 000 këmbë”, një sinjal që tregon situatën kritike me të cilën po përballej ekuipazhi.
Përmes kombinimit të të dhënave të fluturimit dhe komunikimeve me kontrollin ajror, BBC Verify ka rindërtuar zhvillimet në minutat e fundit përpara aksidentit, duke ofruar një pasqyrë të asaj që ndodhi përpara se avioni të rrëzohej.
Autoritetet amerikane kanë konfirmuar se të nëntë personat në bord humbën jetën. Shkaqet e aksidentit nuk përcaktohen nga materiali i publikuar nga BBC Verify dhe mbeten objekt i hetimeve përkatëse.
Sipas raportimeve, avioni ishte një Learjet 60, i cili ishte nisur nga Austin, Teksas, drejt Bahamas. Pak para rrëzimit, ekuipazhi raportoi probleme me akullin dhe turbulencat, ndërsa të dhënat e gjurmimit tregojnë se avioni pësoi një rënie jashtëzakonisht të shpejtë. Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit në SHBA (NTSB) ka nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e aksidentit.
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