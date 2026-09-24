SHBA – YouTube refuzon marrëveshjen e Meta-s për sigurinë e fëmijëve
NJU JORK, 24 shtator /ATSH-AA/ – Drejtori ekzekutiv i YouTube-s, Neal Mohan ka hedhur poshtë idenë për t’iu bashkuar zgjidhjes shumështetërore të Metës, të fokusuar në sigurinë e fëmijëve, duke argumentuar se YouTube tashmë ka masa të dizajnuara për të mbrojtur përdoruesit më të rinj.
“Ne kemi investuar për t’u siguruar që të rinjtë të jenë të sigurt në platformën tonë, për një kohë shumë të gjatë”, i tha Mohan CNN të mërkurën, duke shtuar se YouTube do të vazhdojë t’i japë përparësi këtyre përpjekjeve.
Meta së fundmi ra dakord për një marrëveshje prej 18 miliardë dollarësh me shumë shtete lidhur me pretendimet se platformat e tij ishin krijuar në mënyra që inkurajonin përdorimin e varësisë dhe kontribuan në një krizë të shëndetit mendor të të rinjve.
Kompania u ka kërkuar konkurrentëve, përfshirë YouTube dhe TikTok, të miratojnë masa të ngjashme me ato të përfshira në zgjidhjen e saj. Këto propozime përfshijnë kufizimin e sasisë së kohës që adoleshentët mund të kalojnë në platforma, heqjen e numrit të “pëlqimeve” për llogaritë e adoleshentëve dhe futjen e mbikëqyrjes së pavarur të praktikave të sigurisë.
Mohan i bëri komentet e tij gjatë një takimi me gazetarët në ngjarjen vjetore Made on YouTube të YouTube të mërkurën. Kompania e përdori ngjarjen për të njoftuar disa veçori të reja për krijuesit dhe shikuesit, përfshirë mjete shtesë të fuqizuara nga IA dhe aftësitë e mesazheve.
Meta arriti marrëveshjen ndërsa padia shumështetërore ishte ende në gjykim dhe e ka paraqitur marrëveshjen si një hap të madh drejt përmirësimit të sigurisë në internet për të rinjtë. Kompania ka drejtuar reklama dhe ka bërë thirrje publike duke inkurajuar platforma të tjera të miratojnë masa të ngjashme.
Sipas kushteve të marrëveshjes, Meta tha se do të paguante vetëm 70 për qind të shumës së shlyerjes nëse TikTok dhe YouTube nuk bien dakord të kontribuojnë me rreth 6 miliardë dollarë secili dhe të zbatojnë masa të krahasueshme sigurie.
Prokurori i përgjithshëm i Kalifornisë, Rob Bonta ka thënë se shtetet mund të ndjekin veprime ligjore kundër TikTok dhe YouTube nëse refuzojnë të marrin pjesë. Megjithatë, Mohan tha se masat që YouTube ka tashmë, duke përfshirë kontrollet prindërore që u lejojnë prindërve të kufizojnë sa kohë kalojnë adoleshentët duke parë Shorts, shërbimin e videos në formë të shkurtër të platformës.
Ai tha se YouTube konsultohet me ekspertë të pavarur kur zhvillon veçoritë e sigurisë për fëmijët. “Ne jemi një platformë shumë e ndryshme (nga Meta)”, tha Mohan duke shtuar se YouTube po fokusohet në zgjerimin e sasisë së përmbajtjes që përdoruesit shikojnë në ekranet televizive në shtëpitë e tyre.
TikTok nuk i është përgjigjur publikisht thirrjeve për t’u bashkuar me zgjidhjen e Metës. Zyra e Bonta-s nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment mbi pozicionin e Mohan.
Në një rast të veçantë, YouTube dhe Meta u gjetën përgjegjës në mars pasi një gjyq në Los Angeles arriti në përfundimin se kompanitë kishin projektuar qëllimisht platformat e tyre në mënyra që kontribuonin në varësinë dhe problemet e shëndetit mendor të një gruaje të re. Të dyja kompanitë kanë thënë se synojnë të apelojnë vendimin.
Një zëdhënës i YouTube më parë argumentoi se verdikti e keqkuptoi platformën, duke e përshkruar YouTube si një shërbim transmetimi të dizajnuar me përgjegjësi dhe jo një platformë të mediave sociale. Në fillim të këtij viti, YouTube zgjidhi një padi të ngjashme të ngritur nga një tjetër adoleshent.
TikTok dhe Snap arritën marrëveshje në atë rast, ndërsa pretendimet ndaj Metës u hodhën poshtë. Pavarësisht këtyre zgjidhjeve, të katër kompanitë vazhdojnë të përballen me qindra padi nga individë, familje dhe rrethe shkollore që pretendojnë se platformat e tyre kanë dëmtuar përdoruesit e rinj.
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