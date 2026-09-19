☁️
Tiranë 20°C · Vranët 19 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $81,266 ▲ +0.34% ETH $2,639 ▲ +0.41% XRP $1.4305 ▲ +2.03% SOL $111.2200 ▼ -1.91%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
19 Sht 2026
Breaking
Atlanta Braves rikthehen në playoff, sigurojnë vend me fitoren 6-2 ndaj Astros “Mungesa e stafit të kualifikuar përkeqësoi shërbimin gjatë këtij sezoni veror” Shkatërrimi i bregdetit në Baošići: Pushteti ndryshoi, por zakonet e investitorëve nuk ndryshuan — paralela me Lipcit e vitit 2008 Irani: Pjesëmarrja në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së është e drejta jonë — SHBA konfirmoi vizat Ministri i Brendshëm i Pakistanit viziton Teheranin të dielën — pa mesazhe specifike për ndërmjetësimin
Menu
Mali i Zi

Shkatërrimi i bregdetit në Baošići: Pushteti ndryshoi, por zakonet e investitorëve nuk ndryshuan — paralela me Lipcit e vitit 2008

· 2 min lexim

Në vitin 2008, gjatë ndërtimit të rrugës Risan–Zhabjak, kompania “Tani” e biznesmenit nikshiqas Ranko Raduloviq mbushi me materiale ndërtimi rreth 5.000 metra katrorë det në Lipci, në gjirin e Kotorrit. Shkatërrimi u ndalua nën presionin e banorëve, aktivistëve ekologjikë dhe organizatave joqeveritare MANS dhe Ekspedicija, ndërsa Raduloviq u arrestua disa muaj më vonë për zënie të paligjshme të pronës.

Tetëmbëdhjetë vjet më vonë, vetëm disa kilometra larg, e njëjta skenë po përsëritet në Baošići, në gjirin e Kotorrit, në komunën e Herceg Novit — aty ku investitorët po nasysin bregdetin.

Dejan Milovac nga MANS thekson paralelen mes dy rasteve, por vë në dukje edhe dallimin thelbësor: Raduloviq nuk kishte asnjë leje për ndërhyrjen e tij, ndërsa në Baošići shteti luajti rol aktiv në këtë proces.

“Edhe pas vitit 2020, që e shënojmë si kthesë, u bë e qartë se investitorët që dikur shkatërruan bregdetin mund të vazhdojnë të njëjtën veprimtari edhe nën administratën e re”, thotë Milovac. Ai nuk i përjashton dyshimet për korrupsion: askush në pushtetin lokal apo shtetëror, sipas tij, nuk i bën këto “shërbime” investitorëve — përfshirë zotin Popoviq — falas, dhe prokuroria ka bazë të mjaftueshme për të hetuar këtë marrëdhënie.

Milovac kujton edhe rastin e Marko Bratu Careviqit, i cili prej më shumë se 10 vjetësh zë në mënyrë të paligjshme mbi gjysmë milioni metra katrorë tokë shtetërore, pa asnjë reagim të shtetit.

Mesazhi përfundimtar, sipas tij, është i thjeshtë: shpëtimi i bregdetit malazez nuk është i vështirë — zbatimi i barabartë i ligjit për të gjithë parandalon shkatërrimet e ardhshme. “Pikërisht sepse Lipci nuk u kthye kurrë në gjendjen e mëparshme, ndodhi Baošići”, thekson Milovac.

Burimi: RTCG

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu