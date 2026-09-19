Shkatërrimi i bregdetit në Baošići: Pushteti ndryshoi, por zakonet e investitorëve nuk ndryshuan — paralela me Lipcit e vitit 2008
Në vitin 2008, gjatë ndërtimit të rrugës Risan–Zhabjak, kompania “Tani” e biznesmenit nikshiqas Ranko Raduloviq mbushi me materiale ndërtimi rreth 5.000 metra katrorë det në Lipci, në gjirin e Kotorrit. Shkatërrimi u ndalua nën presionin e banorëve, aktivistëve ekologjikë dhe organizatave joqeveritare MANS dhe Ekspedicija, ndërsa Raduloviq u arrestua disa muaj më vonë për zënie të paligjshme të pronës.
Tetëmbëdhjetë vjet më vonë, vetëm disa kilometra larg, e njëjta skenë po përsëritet në Baošići, në gjirin e Kotorrit, në komunën e Herceg Novit — aty ku investitorët po nasysin bregdetin.
Dejan Milovac nga MANS thekson paralelen mes dy rasteve, por vë në dukje edhe dallimin thelbësor: Raduloviq nuk kishte asnjë leje për ndërhyrjen e tij, ndërsa në Baošići shteti luajti rol aktiv në këtë proces.
“Edhe pas vitit 2020, që e shënojmë si kthesë, u bë e qartë se investitorët që dikur shkatërruan bregdetin mund të vazhdojnë të njëjtën veprimtari edhe nën administratën e re”, thotë Milovac. Ai nuk i përjashton dyshimet për korrupsion: askush në pushtetin lokal apo shtetëror, sipas tij, nuk i bën këto “shërbime” investitorëve — përfshirë zotin Popoviq — falas, dhe prokuroria ka bazë të mjaftueshme për të hetuar këtë marrëdhënie.
Milovac kujton edhe rastin e Marko Bratu Careviqit, i cili prej më shumë se 10 vjetësh zë në mënyrë të paligjshme mbi gjysmë milioni metra katrorë tokë shtetërore, pa asnjë reagim të shtetit.
Mesazhi përfundimtar, sipas tij, është i thjeshtë: shpëtimi i bregdetit malazez nuk është i vështirë — zbatimi i barabartë i ligjit për të gjithë parandalon shkatërrimet e ardhshme. “Pikërisht sepse Lipci nuk u kthye kurrë në gjendjen e mëparshme, ndodhi Baošići”, thekson Milovac.
Burimi: RTCG
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.