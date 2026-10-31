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Ukraina

Shtabi i Përgjithshëm: 173 përplasje në front në 24 orë, betejat më të ashpra në drejtimin e Kostjantynivkës

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Gjatë ditës së kaluar në front u regjistruan 173 përplasje luftarake, siç njofton ArmyInform, duke iu referuar Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, në raportin operativ për gjendjen në orën 08:00 të 31 tetorit 2026.

Armiku kreu 3 goditje raketore dhe 75 goditje ajrore, duke hedhur 255 bomba të drejtuara ajrore. Ai përdori gjithashtu 9 189 dronë kamikazë dhe kreu 3 104 granatime ndaj vendbanimeve dhe pozicioneve të trupave ukrainase, 15 prej tyre me sisteme raketore me lëshim të shumëfishtë (MLRS).

Betejat më të ashpra u zhvilluan në drejtimin e Kostjantynivkës, ku u regjistruan 20 sulme, ndërsa në drejtimin e Pokrovskut armiku sulmoi 14 herë. Në drejtimin Jug-Sllobozhansk forcat ukrainase zmbrapsën 9 sulme, po 9 sulme u regjistruan edhe në drejtimet e Lymanit dhe të Huljaipoles, 3 sulme në drejtimin e Orikhivit dhe 2 në atë të Sllovjanskit.

Në drejtimet Verior-Sllobozhansk dhe Kursk armiku kreu 3 veprime sulmuese, 4 goditje ajrore me 10 bomba KAB dhe 169 granatime. Në drejtimet e Kupyanskut, Kramatorskut, Oleksandrivskut dhe Prydniprovskut armiku nuk kreu veprime sulmuese, ndërsa në drejtimet e Volynit dhe Polissias nuk u vunë re shenja të formimit të grupimeve sulmuese të armikut.

Ndërkohë, trupat raketore dhe artileria e Forcave të Mbrojtjes goditën një pikë komande të armikut dhe tre pika komande të dronëve të tij.

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